En el Día de la Enfermería reivindicamos y agradecemos la labor de todos estos profesionales

Este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, en un momento donde esos profesionales están en la primera linea de batalla, protegiendo a toda la sociedad.

Evelin (ubicada en el medio de la foto) junto a sus compañeros de guardia del Hospital, Alicia y Gabriel

(Villa Carlos Paz) – Este martes 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, justo en plena pandemia, donde cada enfermero está en la primera linea de batalla, protegiendo a cada ciudadano. Centediario decidió reivindicar la labor de cada enfermero y en especial a quienes trabajan en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Es un día para destacarlos y agradecerles, no solo por este contexto mundial, sino por el trabajo que realizan todos los días del año.

Evelin López, tiene 43 años, hace 18 años que es enfermera y 10 años que trabaja en el Hospital Municipal. «Esta profesión no la elegí, pero se hizo vocación durante los años, no me arrepentí. No me veo haciendo otra cosa, es mi vocación, de servicio supongo», confesó a Centediario. Y detalló: «Trabajo en el área de pediatría y maternidad, pero ahora con todo esto, estoy en la guardia. Yo me inicié en Buenos Aires y cada uno esta en su especialidad, pero acá hacemos todo, todos sabemos todo. Vi de todo, y me parece habitual, cotidiano, pero nos sigue afectando cuando una persona pierde la vida».

Respecto a su trabajo durante esta pandemia, comentó: «Cuando arrancó la pandemia, lo viví como todos, con miedo, porque es algo que solo lo vimos en la carrera, a través de los libros. Pero ahora ya estamos mas tranquilos con mis compañeros, gracias a Dios nos proveen de todo para los cuidados. Yo vivo sola, si me saco todo y lo pongo a lavar, pero mis compañeros viven diferente el volver a sus casas».

Además destacó: «Con esto que esta pasando hoy, noto que se afianzó mas el compañerismo y el trabajo en equipo». Respecto al trato de la gente, expresó: «Hay de todo, cuando he ido a comprar y se enteran que soy enfermera, te miran raro; y después tengo a mis vecinos que me mandan mensajes de agradecimiento.

Victoria hace más de 20 años que es enfermera y desde el año 2012 trabaja en el área de salud municipal. «Desde febrero estoy en el Centro Odontológico, antes cubría carpetas acá y siempre trabaje en el Hospital», señaló a Centediario. Y expresó: «Al principio cuando arranque tenía dudas, era muy joven y ahora ya tengo la pasión por esta profesión. Amo ayudar a la gente, es la mejor elección que puedo haber tenido. Se ve de todo, mas cuando te tocan criaturas, me shockea bastante; hay ciertos casos en donde no se puede separar el ser humano con la profesión».