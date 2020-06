En el marco de la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas se lanzó el programa #MamáCeroAlcohol

La Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas comenzó ayer lunes 22 y se extenderá hasta el 29 de junio, con diferentes actividades que se llevarán a cabo durante toda la semana.

Desde ayer lunes 22 comenzó la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas que se extenderá hasta el próximo lunes 29 de junio con diferentes actividades que este año deben realizarse de manera online.

Al respecto, Darío Gigena Parker, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, contó a Centediario cómo fue la organización de esta Semana teniendo en cuenta que las actividades no se podían hacer de manera presencial. «Lo que parecía un desafío de cómo íbamos a poder llegar con el mensaje de prevención durante esta semana, que desde el año pasado es Ley Provincia, resultó ser una oportunidad para tener mucha llegada e impacto. También estamos analizando esto de cómo tenemos que trabajar en este tiempo de cuarentena y cómo tenemos que prepararnos para la post pandemia, pensando en una cuestión preventiva en base a todos los riesgos y fortalezas que esto nos deja», dijo.

Por su parte, en el día de ayer se lanzó la campaña #MamáCeroAlcohol que, según contó Gigena Parker, «nace de una investigación que hicimos con más de 600 mujeres cursando embarazo o lactantes y como consumen alcohol, que piensan, cómo ven al resto de las mujeres que lo hacen, de donde se informan acerca de las consecuencias de tomar alcohol durante esta etapa y cuanto es el dañino, entre otras cuestiones. Tuvimos por un lado, la buena noticia que es que la mayoría de las mujeres saben que es cero alcohol el que hay que consumir durante el embarazo. Por otro lado hay mujeres que no sabían que un pequeño porcentaje de alcohol es dañino y esté grupo, aún cuando es la minoría, es el objetivo de la intervención, porque son miles de niños que luego pueden tener problemas de aprendizaje por poca cantidad de alcohol que consumió su mamá durante el embarazo o la lactancia. Hay muchas personas que están difundiendo este mensaje del alcohol cero en embarazadas y lactantes».

Darío Gigena Parker, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones

Siguiendo con la campaña lanzada ayer en el marco de las actividades de la Semana de la Prevención y teniendo en cuenta que este era uno de los ejes importantes anunciado para tratar, el secretario contó: «También el estudio determinó que los médicos no le dicen a las mujeres esto del alcohol, a no ser que la madre lo pregunte y ahí nos encontramos con que la mujer como el medico no le dijo no sabia, entonces vamos corrigiendo esto. Otra cosa con lo que nos encontramos es que la mayoría de las mujeres se enteran que están embarazada por un test de embarazo, eso nos llevó a completar la campaña con un convenio con el colegio de farmaceútico y hoy 1500 farmacias junto con el test le entregan a la mujer un folleto explicando porqué no deben tomar nada de alcohol durante el embarazo y la lactancia».

Por su parte, al ser consultado sobre cómo continúan trabajando los diferentes centros de prevención en este tiempo de cuarentena, Darío Gigena Parker contó que lo hacen a través de talleres y conferencias virtuales, con envíos de mensajes preventivos, concursos, juegos virtuales, entre otras cuestiones, para seguir adelante con cada programa y actividad.

«Los espacios de primera escucha y los tratamientos ha sido un gran desafío, las personas que tenían turnos, se les avisó que no podían asistir pero que iban a recibir un llamado telefónico en ese horario de turno programado para hacer la sesión telefónica o por videollamada, al principio fue complicado, pero la gente se ha ido habituando», explicó.