En mayo se lanza el Club Virtual para adultos mayores “En casa ok.com”

La idea comenzó siendo un proyecto entre dos profesionales. Se visibilizó y llegó a las personas indicadas, que se sumaron para lograr hacer un trabajo integral dedicado a los abuelos

Mayra Marcuzzi

Milagros Baudino

(Villa Carlos Paz) – La vida cambió para todos frente a esta pandemia, y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, hace que tengamos que ir readecuándonos a lo que nos toca transitar y llevarlo de la mejor manera. En ese sentido, comenzaron a surgir una infinidad de propuestas tal como la que incentivó el Centro de Excelencia Académica de Siglo 21, que convocó a interesados a presentar proyectos buscando soluciones a las distintas problemáticas que vive el país y el mundo.

Las profesionales Mayra Marcuzzi y Milagros Baudino, quienes trabajan desde hace tiempo con adultos mayores pensaron en la idea de un “Club Virtual para Personas Mayores”. Presentaron la propuesta y quedó seleccionada junto a otros, para participar de una votación. Lo cierto es que más allá de lo importante de haber sido elegidos, la idea logró concretarse, gracias a la visibilización que tuvo. Los interesados podrán ingresar a partir del 10 de mayo a la plataforma que se denominó “En casa ok.com”.

“Veníamos trabajando de manera particular con pacientes mayores, y cuando surgió la convocatoria nos presentamos y de repente, durante la semana aparecieron desarrolladores que ponen su trabajo y pudimos concretar este proyecto, así que el 10 de mayo sale a la cancha el Club como una plataforma web y logramos que sea abierto y no tengan que pagar nada. Tuvimos la suerte de que la Siglo 21 visualizara la propuesta y pueda llegar a estos chicos de Sostlution, cuyo referente de la zona es Agustín Bianchoti”, expresó Mayra.

La intención es que los adultos mayores puedan acceder y vincularse con sus pares. “Es un espacio de encuentro e información, donde podrán reemplazar todo lo que hacían afuera. Habrá estimulación cognitiva, actividad física, guía de tramites on line, para que todo lo encuentren en un mismo lugar; también habrá disponible un espacio de sociabilización que se estructurará seguramente en un formato de foro, donde podrán acceder de acuerdo a intereses y habrá un área de organización ambiental de la casa para evitar accidentología doméstica”.

Video del proyecto presentado por las profesionales

Destacó que están trabajando con los integrantes de la empresa desarrollista “para que sea de fácil acceso, que no tengan que cargar un email y que sin registrarse puedan ingresar al contenido, que sea lo más intuitiva posible. Es una población que no son nativos digitales y por eso estamos trabajando para que todo sea amigable en la web. Está destinado a un público hispano parlante, para que traspase las fronteras y pueda llegar a todos aquellos que hablan castellano. Para aquellos que no tengan el habito de conectarse, habrá notificaciones que se disparen por distintas vías, para que estén todos activos”.

“La verdad que fue un torbellino de emociones, porque de soñarlo y ahora a pocos días de tenerlo en la calle, es muchísimo. La idea era solo presentar el proyecto, y luego comenzar a buscar, ver cómo nos apoyaban, quien lo hacía, teníamos que ver si lo podíamos concretar y de repente aparecieron todos los actores necesarios para que se haga realidad”, finalizó.