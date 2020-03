En Mendoza quienes incumplan la Cuarentena obligatoria tendrán que hacer trabajo social y gratuito

Tras registrar más de 1300 personas que no respetaron el aislamiento social obligatorio, el Procurador General mendocino, Alejandro Gullé anunció esta medida. Será en el caso de aquellos que no tengan antecedentes penales.

(Mendoza) – El Procurador General mendocino, Alejandro Gullé anunció que, debido a que registraron más de 1300 personas que no respetaron el aislamiento social obligatorio, de ahora en adelante quienes no cumplan y no tengan antecedentes penales, tendrán que hacer trabajo social y gratuito en hospitales, comisarías y municipios.

“En los casos en que los imputados por violar la cuarentena no aparezcan como acusados de algo doloso o buscados, trabajarán gratis para el Estado”, explicó el funcionario.

Para aquellas personas que tengan antecedentes, “habrá prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años”.

“Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales”, cerró Gullé.