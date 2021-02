En sesión especial el Concejo de Representantes tratará el traspaso de los trabajadores de la Coopi al municipio por el servicio de agua

La sesión de carácter especial se llevará a cabo hoy desde las 16 y se podrá seguir por las plataformas digitales del Concejo de Representantes.

(Villa Carlos Paz) – Luego de la resolución que emitió este miércoles el Ministerio de Trabajo, que implica la absorción por parte del municipio de los empleados de la Cooperativa Integral afectados a la prestación del servicio de provisión de agua potable, y para que haya una definición previo a la toma del servicio prevista para el 26 de febrero, en la tarde de este viernes se llevará a cabo una sesión especial en el Concejo de Representantes para tratar este tema.

Al respecto Soledad Zacarías, presidenta del Concejo de Representantes dijo: “En el día de ayer (por el jueves) los miembros del bloque de Carlos Paz Unido solicitaron una sesión especial de acuerdo a lo que manifestó el señor intendente con respecto al nuevo proyecto de ordenanza para la absorción de los trabajadores de la Cooperativa Integral exclusivamente al servicio de agua”.

Cabe destacar que, “el inicio de este proyecto tiene que ver con la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba en el cual hay distintas pautas, distintas iniciaciones de negociación que hizo siempre la municipalidad. La iniciativa siempre la tuvo la municipalidad no así el SIPOS, ni la Cooperativa Integral y en este caso cabe recordar que cuando se emitió otra alternativa que el intendente consideró oportuna con respecto al traspaso de los trabajadores, el bloque opositor rechazó el proyecto de ordenanza y dio inicio a esta nueva resolución del Ministerio del Trabajo en la cual vamos a sesionar hoy a la tarde, y quedó claro en la resolución del Ministerio que se necesita mayoría simple”.

Quien también se refirió a este tema fue el edil Sebastián Guruceta que expresó: “Vamos a tratar este proyecto va a ser sometido a votación y los concejales de la oposición no tienen excusas, no se pueden excusar en lo que han dicho, en la inconstitucionalidad del anterior proyecto y claramente lo que nos interesa a nosotros, indistintamente del fundamento de lo que ha establecido el Ministerio de Trabajo es respetar a los trabajadores, respetar su condición laboral y eso es lo que esta tarde se va a sesionar para garantizar a los trabajadores y que no le mientan absolutamente más, tanto la patronal como el SIPOS, donde siempre se dijo que no se iba a respetar sus condiciones laborales.