Está desempleado y camina todos los días 10 km para recibir tratamiento y poder vencer al cáncer

Se llama Pablo y cuando le preguntan porqué camina hasta el hospital, contesta que es porque no le alcanza para pagar el colectivo. Cuenta que lo peor es la vuelta porque a veces le agarran mareos y vómitos.

(Córdoba) – Pablo, al igual que muchas personas, le tocó vivir de cerca el tema de la desocupación, pero con un agravante y es que tiene cáncer, por lo que debe seguir con su tratamiento pero no le alcanza para tomar un colectivo todos los días y llegar hasta el Centro Oncológico ubicado detrás del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

Por esta razón, cada día Pablo camina 10 km que lo separan de su casa, en barrio La France, hasta el Centro Oncológico. Tiene cáncer de vejiga y de colon y caminar no le hace bien, pero cuando le preguntan porqué lo hace, su respuesta es contundente: «Porque no tengo para el colectivo, no me alcanza».

Antes de la enfermedad Pablo trabajaba como plomero pero por recomendación médica tuvo que dejar su actividad. Ahora su prioridad es vencer al cáncer por eso realiza el esfuerzo de caminar todos esos kilómetros.

Su esposa, Cristina, lo acompaña en cada sesión de quimioterapia pero por protocolos de seguridad no puede ingresar con él y ahora Pablo camina solo. “Caminar le hace peor”, dice ella preocupada y haciendo la lista de la gran cantidad de cosas que hoy complican su realidad: “Me es imposible pagar el alquiler y ya me dijeron que cuando se levante la cuarentena nos desalojan y no tenemos a dónde ir, se nos juntó todo”.

Antes de la cuarentena, Cristina cuidaba a personas mayores pero hoy sólo trabaja un día a la semana en una casa de familia. “Con esto de la pandemia no consigo nada”, cuenta resignada la mujer de Pablo.

“Me vengo caminando a la vuelta, a veces me agarran mareos o vómitos pero lo mismo me vuelvo, a veces voy parando o me vengo derecho bien rápido”, cuenta Pablo sabiendo que lo peor de ir caminando es el regreso.

A pesar de lo que les toca vivir, Pablo demuestra fortaleza: “No voy a bajar los brazos en ningún momento”. Tiene el apoyo de su familia. El hijo de Cristina intentó ayudarlos con una pequeña despensa, muy humilde, para poder subsistir, pero el ingreso es bajo y no puede reponer la mercadería.