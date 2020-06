Estremecedor relato de una mujer que perdió a su hija de 14 años y denuncia al hospital Gumersindo Sayago por «mala praxis»

Un domingo por la tarde su hija no pudo moverse más porque perdió las fuerzas en sus extremidades. Llamó al servicio de emergencias pero no le dieron solución alguna, la llevó al hospital municipal por sus propios medios y la mandaron de nuevo a casa diciéndole que lo de su hija era una manera de llamar la atención. Finalmente, llegó a Córdoba donde le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré y tras luchar por 15 días falleció.

(Villa Carlos Paz) – Hace casi un año, Adriana Condori vive el duelo de la muerte de su hija de 14 años, un duelo que no puede hacer en paz por todo lo que le tocó vivir y el sabor amargo que le dejó el desenlace de toda la situación. Sentada en su casa y con los ojos llenos de lágrimas, relató a Centediario la triste historia que la llevó hoy a denunciar al hospital municipal Gumersindo Sayago por «mala praxis».

“Yo perdí a mi hija el 22 de julio de 2019, después de 15 días que estuvo en terapia intensiva. No fue fácil para mí afrontar la muerte de mi hija, como así tampoco lo que me tocó transitar durante esos días previos. En aquel momento cuando ella fallece, fue diagnosticada con el síndrome Guillain-Barré. Diría que un 75% de la población no conoce este síndrome y hay otros tantos que lo conocieron por el caso de mi hija”, comenzó relatando Adriana.

Y continuó: “Ella ha tenido una dolencia en las extremidades, en las partes de las piernas y de las pantorrillas, en pocas horas ella avanzó con ese síndrome, que hasta ese entonces nosotros no sabíamos que tenía. Al principio era como cualquier dolor muscular, pero a medida que pasaron las horas, ella perdió las fuerzas y ya no se podía levantar. En ese momento yo me comunico con una ambulancia, a nosotros nos corresponde por la obra social el Sanatorio Punilla, y vino la ambulancia de Vittal. Cuando llegaron, la doctora Lucrecia Racedo y un enfermero le tomaron los datos, la presión, la temperatura y vieron que ella no se podía levantar, pero igual no la llevaron a la clínica. Cuando yo le pregunte, me contestó que para que la iba a llevar, si total no le iban a hacer nada e iba a estar así hasta mañana”.

Como cualquier madre, Adriana sentía que a su hija algo le pasaba, que no era algo muscular como habían pensado en un momento, fue así que ante la negativa de llevarla a la Clínica Punilla, la mujer le pide a la doctora que la lleven hasta el hospital municipal, porque ella necesitaba que vieran a su hija. “Ella me contestó que tenían una orden que no podían ingresar al hospital, por lo que no la podía llevar hasta allí. Le pedí que me ayudaran a subirla al auto porque no podía y el enfermero me ayudó, bajó la silla de ruedas, como pudimos la subimos y de ahí la cargamos al auto. Llego al hospital, toqué bocina en la parte de auxilio porque yo necesitaba que me la vieran urgente, porque yo ya veía que habían pasado más de cuatro horas y seguía sin moverse. Me bajé y le pedí a un enfermero que me ayudara, le dije que no se podía mover, que necesitaba que la bajaran, fue a buscar a otro enfermero para que lo ayudara, trajo una silla de ruedas, la llevaron a la sala de emergencias y el enfermero fue a buscar al médico Rodrigo Manzanelli”.

Según contó Adriana, el médico que la atendió primero le cuestionó “porqué había entrado por la parte de emergencia, que tendría que haber entrado por guardia y yo le dije que necesitaba ayuda para bajarla y me seguía cuestionando que eso podían hacerlo adelante también. Le dije que ya había ingresado y que necesitaba que vieran a mi hija. Me dijo que él la iba a revisar que fuera para adelante a dejar mis datos. Cuando volví, no pude ver que lo que le hizo, pero en ningún momento le tomaron la presión, no vi que le hayan revisado su corazón, algún estudio, nada. Como a la hora y media me dijo que había ordenado algunos análisis. A ese médico no lo vi más, me mandó cuatro médicos más, dos de ellos eran pediatras que tampoco la revisaron, lo único que vi es que le colocaron un calmante. Una de las médicas le hizo levantar los brazos y lo pudo levantar hasta una determinada altura, comenzó a hablar despacio, que eso me llamó la atención porque ella no era de hablar despacio. Luego me dijeron que había que esperar los resultados de los análisis, incluso una de las pediatras me dijo que hasta que estuvieran los mismos se iba a descansar un rato, porque iba a demorar un poco”, siguió contando mientras las lágrimas cubrían sus ojos al recordar todo lo sucedido en aquel terrible momento para ella.

Y siguió: “Llegaron los resultados y los análisis no decían nada, no tenía nada alterado. Me dijo que no tenía nada que hacer, que me la llevara a casa y que lo que le pasaba era que estaba llamando la atención y estaba caprichosa, le dije que no podía ser que yo conocía a mi hija. Les pedí por favor que me dijeran cómo seguir, y me dijo que tenía que ver a un neurólogo o a un psicólogo, pero que me la tenía que llevar porque ellos no podían hacer más nada. Fui a buscar el auto y cuando vuelvo ya la tenían en la silla de ruedas, le volví a preguntar a la médica que hacía, como hacía para bajarla en casa y ella sólo me dijo que no sabía. Me fui a casa y dormí con ella en el auto, en el garaje, porque no podía bajarla. Al otro día, me levanté, me pegué un baño, agarré algunas cosas y la llevé al Punilla, allí perdí dos horas, primero esperando un clínico, cuando llegó el clínico me dijo que por su edad la tenía que ver un pediatra. Tuve que volver a esperar, sacar otro turno, a todo esto ella estaba en el auto, cuando me atiende la pediatra y le explico que necesitaba ayuda para poder llevarla hasta allí porque sola yo no podía, ella me dice que no podía mandar a sus enfermeros a buscarla. Llorando le explico lo que estaba pasando y ella me dice que me vaya a Córdoba al Hospital de Niños”.

Adriana sin dudarlo, se fue con su hija al Hospital de Niños, llegó cerca del mediodía y entre todo el papelerío su hija ingresó alrededor de la una de la tarde. “A la media hora me dijeron que la iban a trasladar al hospital San Roque porque necesitaba entrar directamente a terapia intensiva. Ahí me dijeron que tenía el síndrome de Guillain-Barré, le pregunté que era y me dijo que es un síndrome que atacaba a todo el sistema nervioso, que solamente llega hasta el cuello, pero lo preocupante era que haya llegado a los pulmones. Así estuvo 15 días y no la pude salvar”.

Hospital San Roque en la ciudad de Córdoba, lugar donde finalmente le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré

Según contó la mujer: “Al principio pensé que era por el síndrome que perdí a mi hija, hasta que me puse a investigar y me di cuenta, con el tiempo, que esto fue una mala praxis. Mientras enterraba a mi hija, pensaba en lo que había pasado, en lo que sentí acá en Carlos Paz con lo que le pasó a ella, la falta de responsabilidad, de la falta humana, creo que hubo también discriminación de parte de los médicos. La médica que vino acá que me explique, que me diga porque no la llevó, qué tenía, no tenía ganas de hacer papeleo, fichas, no quería perder tiempo, tenía otras cosas que hacer, tenía que hacer algo urgente, que tenía. Lo que sea que tenía, el resultado es este, mi hija no está más. Ahora quiero que me respondan, porque me abandonaron, porque me negaron algo que es nuestro derecho”.

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad del sistema nervioso poco común en el cual el propio sistema inmunitario de una persona daña las neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis. Según indican, el pronóstico es generalmente bueno, con más del 90% de los enfermos con recuperación total o casi completa un año después del inicio de la enfermedad. La mortalidad varía entre un 1 a un 18%. En este sentido, Adriana, cree que “si en el hospital o en el Punilla la hubieran revisado lo descubrían y podían hacer las cosas a tiempo. Y si no sabían, porque no la derivaron. En el Hospital San Roque, me dijeron que había entrado tarde”.

Por esta razón, la mujer denunció “por mala praxis al hospital, llevó un par de meses juntar todas las pruebas, la causa la tiene la Fiscalía 3 de la doctora Jorgelina Gómez. Los papeles se entregaron en octubre del año pasado, hasta diciembre no tuvimos más noticias, y en ese mes supimos que se había allanado el hospital y teníamos el informe de la fiscal. Comenzó la temporada, deje un poco de lado esto y en marzo agarré nuevamente, presenté una carta en mesa de entradas, en la municipalidad, para hablar con el intendente Daniel Gómez Gesteira, a quien quería explicarle y que me dé una respuesta. Decirle en la cara todo lo que yo siento, porque el hospital depende de la Municipalidad, el intendente debe ver esas cosas, de qué le sirve tanta infraestructura, de qué le sirve ampliar el hospital cuando no responden los médicos que están ahí. De que le sirve tapar a gente que perdieron a sus hijos, que perdieron embarazos por mala praxis, eso quería decirle al intendente. Pero acá estoy esperando que me llame«.

En cuanto a la causa, Adriana explicó que “ahora se están investigando las historias clínicas, para ver que no se tenga que exhumar el cuerpo y aun no hay imputados. Pero yo se mi verdad, y es que hubo mala praxis”.