Estudiante carlospacense fue reconocida en un concurso del Instituto Balseiro

Se llama Camila Sánchez Fossa y fue la única joven de Carlos Paz que participó del concurso nacional. Recibió una mención tras presentar una monografía sobre la ciencia.

(Villa Carlos Paz) – Una estudiante carlospacense recibió una mención especial en un concurso del Instituto Balseiro. El concurso tenía como objetivo becar a estudiantes para una pasantía en el instituto. Camila Sánchez Fossa fue la única joven de Carlos Paz en participar.

Al respecto, la joven expresó: «Participé de un concurso de monografía del Instituto Balseiro, y obtuve una mención especial, si bien no obtuve la beca, me dejó contenta y muy satisfecha haber tenido reconocimiento. El Balseiro es un instituto de Bariloche que ofrece carreras de alto prestigio y tiene un ingreso complicado al igual que recibirse, por los conocimientos que enseña». Y destacó: «Haberme decidido a participar sabía que podía quedar en el último lugar pero pensé que no perdía nada con intentar; y al final me fue bastante bien».

A su vez, explicó: «La consigna era ‘Porque creemos en la ciencia’ y de ahí en más los participantes desarrollaban su monografía planeando sus argumentos con una extensión de tres páginas. Yo tuve que ponerme a investigar la forma de hacer una monografía, siempre con el apoyo de mi familia y mis compañeros».

Camila cursa sexto año del colegio Dante Alighieri y está pensando en continuar sus estudios en la carrera de Ingeniería Química. «De Carlos Paz fui la única participante y de todo el país fuimos cerca de 370, de Córdoba no éramos mucho», señaló por último Camila.