Estudiantes secundarios de Punilla realizaron encuestas sobre las realidades de los alumnos durante la cuarentena

Fue organizada por la Federación de Estudiantes Secundarios, donde participan alumnos de diversas instituciones de Departamento Punilla. Ya realizaron la encuesta a más de 1200 estudiantes, que respondieron sobre la enseñanza desde sus hogares.

(Villa Carlos Paz) – En el marco de la cuarentena y la nueva modalidad de enseñanza que significa, los estudiantes trabajan unidos a través de la Federación de Estudiantes Secundarios de todo el Departamento Punilla. Tras su preocupación por el acceso de los estudiantes a los medios de estudio, realizaron una encuesta denominada ”Realidades de los Estudiantes Durante la Cuarentena”, donde participaron más de 1200 alumnos. Ahora se encuentran en la etapa de análisis de datos.

La finalidad de la encuesta es «contar con testimonios, relatos, e información brindada en primera persona por los estudiantes acerca de cómo están llevando los procesos educativos en esta situación de aislamiento social», expresaron desde la Federación. “La encuesta cuenta con tres fundamentales bloques. El primero, se orientó en la disponibilidad de medios y recursos para encarar el proceso de aprendizaje desde el ámbito del hogar, tales como accesibilidad a una computadora, red de wifi, y cualquier elemento práctico que se requiera«, detalló Facundo Torres, Presidente del Centro de Estudiantes de la Institución Técnica Mariano Moreno de Cosquin.

«En segundo lugar, desde un punto de vista pedagógico, los modos de enseñanza que se están implementando, conociendo la perspectiva de los receptores de todo esto, los y las estudiantes. Y por ultimo, de manera opcional, un estudio más diverso, en torno al vínculo familiar”, completó.

Por su parte, Micaela Farias, Presidenta de la Federación, expresó: «Desde la Federación de Estudiantes Secundarios Punilla, consideramos fundamental trabajar en este sentido, dado que las distintas realidades que atraviesan los estudiantes de todo el Departamento, hoy no configuran una prioridad. Sabemos que nos encontramos en un auge en esta pandemia, que la situación económica es realmente crítica y no es fácil sostener las economías familiares, pero los estudiantes y la educación, no deben pasar jamás a un segundo plano».

Y agregó: «Es tarea de todos y todas garantizar que cada joven estudiante pueda desarrollar adecuadamente su formación, por eso mismo, y sosteniendo a la educación digna como un pilar desde nuestro espacio, no nos quedamos al margen, y aprovechamos esta masiva llegada en las instituciones educativas de todas las localidades de Punilla, para relevar cada uno de los casos y disponer los resultados, con la finalidad de poder abordar cada una estas situaciones”.