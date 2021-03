Feria de artesanos: «Una temporada gasolera»

Luego de una pandemia que impidió diversas actividades, los artesanos pudieron volver a trabajar en una temporada atípica para el turismo.

(Villa Carlos Paz) – La feria de los artesanos en Villa Carlos Paz suele ser una fija para las personas que les gusta salir de paseo, ya que en la misma se pueden encontrar distintos productos como pueden ser artesanías en madera, bijouterie, decoración, juguetes para niños, entre muchas más posibilidades.

Sin embargo, esta temporada no ha sido de las mejores a nivel económico para los artesanos.

«Sentimos que hubo un bajón importante a nivel económico, no tanto en nivel de gente, si no en que la gente que venía no gastaba. Fue una temporada muy ‘gasolera’» señaló una feriante. «Algo que también tuvo mucho que ver es que el año pasado éramos entre 20 y 25 feriantes, ahora nos juntamos y somos casi 80″

Los efectos de la pandemia tuvieron sus consecuencias para los pequeños negocios de artesanías, pero las esperanzas de una próxima temporada sin protocolos y con mayor movimiento económico nunca se pierde.