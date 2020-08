Fernanda Moyano imputada por comercialización de cannabis medicinal fue sobreseída en la causa

Estuvo detenida tres meses en Bower y luego completó los siete en su casa. Destacó el acompañamiento de sus seres queridos, amigos y su abogada

(Villa Carlos Paz) – Sobre Fernanda Moyano pesaba una imputación de “narcotráfico y comercialización de estupefacientes» por comercializar cannabis medicinal. La vecina carlospacense debió acudir a esta alternativa tras buscar otro tratamiento para su hijo que tiene una discapacidad visual, y no encontraba soluciones en la medicina tradicional y por ese motivo se contactó con el doctor Carlos Laje. Luego de tres años, la justicia falló a su favor y fue sobreseída en la causa, que la llevó a estar presa en el complejo carcelario de Bower durante tres meses.

“Cerca del mediodía del pasado jueves 30 de julio, me llamó mi abogada para avisarme sobre el fallo de la Justicia Federal que me deja sobreseída a mí y a mis compañeros y compañeras que enfrentábamos desde 2017, los manejos de una justicia que no siempre es justa”, comentó.

Fernanda estuvo siete meses privada de libertad, “lejos de mis hijos, de mí familia y mis compañeros. Pase 3 meses detenida en Bower y tras una huelga de hambre, por la que hasta el día de hoy enfrento problemas de salud, conseguí que se me otorgue el derecho a la prisión domiciliaria, dado que mi hijo menor, es un niño con discapacidad».

“Estos años no han sido fáciles. Si bien estaba ‘libre’, esa libertad se veía amedrentada día a día. Hoy, y tras este fallo, puedo decir que tanto yo como mis compañeros somos libres. Hoy la justicia empezó a reparar el daño inconmensurable que me produjo a mí y a cada una de las personas que día a día buscan otras medicinas para sus hijos, hijas, familiares y amigos”, expresó.

Y agregó: “En 2017, al momento del allanamiento y la detención, los medios de comunicación se hicieron un festín ‘periodístico’ con la causa. Es por eso que hoy entiendo fundamental que los medios de comunicación informen de manera clara, contundente y con el fallo en la mano, sobre mi sobreseimiento y el de mis compañeros”.

Habló sobre cannabis medicinal y resaltó que “mejora la calidad de vida de miles de personas a lo largo y ancho del mundo, y los cultivadores terapéuticos no somos narcotraficantes, y de ese modo lo entendió la Justicia Federal. Han sido 3 años duros, llenos de dolor y sufrimiento, pero han sido más fáciles de transitarlos gracias al amor y la solidaridad de las personas que pidieron justicia, que marcharon, que gritaron y que me sostuvieron. Es momento de volver a sentirme libre, y de que la sociedad entera sepa que no somos narcos. El amor venció al odio, y la justicia a la persecución”.