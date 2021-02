Gómez Gesteira sobre la manifestación de la COOPI: «Preocupa el grado de violencia»

Así lo expresó el Intendente Municipal mientras dirigentes y trabajadores de la COOPI se manifestaban en el palacio Municipal. A su vez, el funcionario reafirmó la decisión de tomar la prestación del servicio desde el 26 de febrero.

(Villa Carlos Paz) – Tras la manifestación de la Cooperativa Integral, que comenzó en la Municipalidad, generando diversos conflictos, el Intendente Municipal lo señaló como un accionar violento. En este sentido, Gómez Gesteira reafirmó la decisión de tomar la prestación del servicio de agua, tema que genera la actual discordia, desde el día 26 de febrero.

«Esto se está tornando de una forma, parece que quieren gobernar la ciudad desde la violencia y esto no va a pasar; esta es su visión, una visión violenta, pero efectivamente el 26 de febrero al ser prestado por el Municipio, esta gran estructura en la cual se manejan se les acaba. Preocupa el grado de violencia con el que actúan», afirmó Gómez Gesteira.

A su vez, se refirió a la versión de la Cooperativa en que la Municipalidad privatizará el servicio de agua: «Como Intendente y desde mi formación ideológica de la UCR, donde no tenemos un concepto de privatización, descarto totalmente la teoría de la privatización del servicio de agua; no lo haremos, no comparto esa situación y hasta la Carta Orgánica lo prohíbe, no hay ninguna posibilidad de eso. Desde lo político no privatizaríamos y desde lo jurídico tampoco está permitido. Lo que si está definido, la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto que el servicio sea prestado y servido por el Municipio, que será desde el 26 de febrero, día en el que se acabe toda la mentira».

Haciendo referencia a los trabajadores de la COOPI, expresó: «Entendemos que muchos trabajadores han sido rehenes de la decisión de no acompañar la ordenanza donde se posibilitaba la oportunidad de contratarlos en la municipalidad con los mismo derechos laborales. Es una lastima lo que ocurre, trabajamos desde el año 2017 con el Ministerio de Trabajo de la Provincia para brindar un canal de traspaso y muchos de esos trabajadores se encuentran rehenes que nos les permite acceder a esas posiblidades de traslado a la Municipalidad. Nosotros vamos a intentar que pasen al servicio municipal estos trabajadores».

Y destacó: «Esto tiene que ver con la institucionalidad, el sistema democrático, que las instituciones deben cumplir el rol que les compete y son una prestataria que hoy no tiene un contrato por diversas situaciones, y ese servicio, que no será privatizado, va a ser prestado por la Municipalidad desde el 26 de febrero».