Gran disconformidad en la mesa de diálogo conformada para destrabar el conflicto de la Carande Carro

Hay tristeza y asombro de la comunidad educativa del colegio porque la viceministra de Educación Delia Provinciali, quien fue docente de la institución, no aparece en el conflicto para colaborar y buscar una solución

(Villa Carlos Paz) – La promesa de la construcción del edificio nuevo de la escuela IPEM 190 Carande Carro, parece haberse diluido y en ese sentido, la comunidad educativa viene dando pelea para obtener una respuesta. Lo cierto es que la estructura del edificio se encuentra prácticamente demolida y la institución, fue proyectada para que funcione en dos galpones que se alquilaron, ubicados ambos en calle Atenas.

En ese marco, ante la imposibilidad de avanzar en algo concreto y tras las toma del colegio y distintas manifestaciones que se realizaron por parte de padres, docentes y alumnos, se decidió conformar una Mesa de diálogo, mediada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, de la que forman parte integrantes de la comunidad educativa y personal del Ministerio de Educación y de Planificación Edilicia del gobierno Provincial.

Pero hasta el momento, según pudo conocer Centediario, no hay novedades, ni se pudo lograr nada. Por el contrario, existe una gran probabilidad de que se rompa el contrato con la empresa que ganó la licitación para la construcción del nuevo edificio. Los padres, docentes, alumnos y ex alumnos no pueden entender porque hay obras que avanzan, como la del colegio PROA, y la de ellos está paralizada, sin mira a que arranquen a trabajar. Tampoco lo pueden atribuir a la pandemia, ya que justifican que se está pudiendo hacer.

Otras de las cuestiones que preocupa es que de los galpones que se alquilaron, solo uno de ellos está terminado al 98 por ciento. Mientras que con el otro, habría surgido un inconveniente, ya que el dueño pretende aumentar el alquiler. Lo que llamó la atención porque no entienden que no exista a esta altura un contrato establecido, siendo que ellos solicitaron chequear ese procedimiento.

Un punto que molesta a los actores vinculados al colegio, es que no se presentaron a las reuniones que se hicieron vía Zoom, representantes del gobierno Provincial. Como tampoco lo hizo Delia Provinciali, viceministra de Educación, quien formó parte del colegio IPEM 190 como docente durante muchos años y hoy brilla por su ausencia, lo que genera mucha tristeza en la comunidad.