Gran parte de los evacuados del incendio en el norte de Punilla son asistidos por el municipio de Capilla del Monte

De las 150 personas que tuvieron que ser evacuadas en el norte de Punilla por el avance de las llamas, 70 de ellas se encuentran en Capilla del Monte y son contenidas por el gobierno de dicha localidad.

Municipalidad de Capilla del Monte

(Capilla del Monte) – El incendio que por estas horas se combate en gran parte del norte de Punilla ha dejado innumerables pérdidas en bosque nativo, animales y hasta en viviendas, debiendo evacuar a residentes del lugar.

El avance de las llamas generó que varias familias de Capilla del Monte, Charbonier, San Esteban y La Cumbre tuvieran que abandonar sus hogares y acudir a un lugar más seguro.

Parte de ellas se encuentran en Capilla del Monte, mientras que otras se han ubicado en casas de familiares o amigos cercanos.

“Hace más de 100 días que no llueve, se había vuelto un infierno y había que evacuar a mas de 150 personas que también hay que imaginar el estado de ánimo de las mismas.

Hasta anoche a última hora estuvimos viéndoles, le preparamos la cena, hoy le llevamos el desayuno para contenerlos y acompañarlos emocionalmente, porque el estado de ánimo es comprensible”, manifestó Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte.

En este sentido precisó, “tenemos gente de Capilla del Monte y entre 20 a 30 personas más en San Esteban y algo en La Cumbre, de esa gente a 70 personas le hemos brindado alojamiento que lo puso a disposición la Cámara de Hoteleros de Capilla del Monte y el resto se ha alojado por su cuenta porque estos son pueblos vecinos, los de Charbonier conviven con los de Capilla del Monte y tienen familia o amigos”.

Con respecto a la gente que está evacuada en donde algunos han perdido todo y otras daños parciales y como van hacer para ayudarle el funcionario manifestó que; “vamos a necesitar todo el apoyo logístico y económico de la provincia para poder paliar esta situación, y si bien la gente es de Charbonier, la realidad indica que el reconstruir sus vidas tendrá un costo altísimo e incalculable”.

Y agregó, “ayer estuve viendo como se quemaban las casas, como se quemaban los animales, la verdad que muy angustiante. Una cosa horrible, muy triste. Hay una cuestión emocional y con la incertidumbre de que hoy no sabe que va a pasar, porque ayer era un infierno y no había posibilidad de ingresar ahí. Hay que esperar que se calme un poco y los bomberos puedan ingresar a hacer un relevamiento de los daños, no se va a saber como continua esto”.