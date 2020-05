Habló el funcionario municipal cuestionado por andar en bicicleta violando la cuarentena

El coordinador del corralón Sur, el funcionario en cuestión, dio su versión a los dichos sobre su supuesta exclusión laboral y expresó que hasta el momento, nadie de la municipalidad le comunicó decisión alguna sobre su situación laboral.

(Villa Carlos Paz) – Luego de la noticia que tomara estado público por Centediario, sobre la desafectación de un funcionario municipal al violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por andar en bicicleta y mostrar los registros del mismo en redes sociales, este medio obtuvo la palabra de la persona sindicada, quien se desempeña en el área del Corralón Sur, de la municipalidad de Carlos Paz.

“Todavía no hablé con el intendente y no sé nada, de última tengo que dar mis explicaciones de porque lo hago”, dijo el funcionario quien pidió preservar su nombre.

En este sentido explicó que, “soy insulino dependiente y necesito, cuando tengo pico de 500 o 600 de glucemia, salir para moverme”.

Con relación a las capturas del supuesto recorrido realizado por el empleado en bicicleta, el mismo dijo que, ”esos registros (de la foto) no son míos. Las mismas no son de toda la cuarentena y son por el barrio, no es para pasear. En vez de ir caminando me muevo en la bicicleta para bajar la diabetes. No me ido a ningún otro lado que no sea la ciudad, no he salido del ejido en ningún momento”

Por último indicó que, “hace una semana que estoy trabajando, no estoy en cuarentena porque ya me sacaron para trabajar”.