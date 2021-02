Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer

Cada 4 de febrero se conmemora este día como una oportunidad para reflexionar, comprometerse, concientizar y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de la enfermedad. El lema, que se repite por tercer año consecutivo, es «Yo soy y Voy a».

Bajo el lema «Yo soy y Voy a», este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del cáncer que ofrece una oportunidad para reflexionar, comprometerse, concientizar y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

La única forma de reducir las tasas de mortalidad por cáncer es mediante la colaboración de diferentes actores de la sociedad: personas, instituciones, organizaciones y gobiernos deben trabajar en forma conjunta, difundiendo acciones que deben llevarse a cabo para tratar a una persona a tiempo y reducir la mortalidad por esa enfermedad.

En la provincia de Córdoba, existe el Hospital Oncológico Provincial, que es una institución pública y el único centro del interior del país que brinda acceso a tratamientos de quimioterapia y de radioterapia en forma totalmente gratuita y con equipamiento de última generación.

También, se dispone de hospitales de día habilitados para realizar quimioterapias en distintos puntos de la provincia y con un centro de referencia en leucemias y otros cánceres de la sangre como es el Hospital Córdoba. El Hospital de Niños está entre las instituciones destacadas del país, en el tratamiento de cáncer infantil y el Hospital San Roque cuenta con un programa de detección precoz y tratamiento del cáncer colorrectal, uno de los más frecuentes en el país.

Los estudios de detección precoz y hábitos de vida saludable son ejes para tener en cuenta. Al menos un tercio de los cánceres más comunes se pueden prevenir no fumando, llevando una dieta rica en vegetales y baja en grasas, realizando ejercicios y completar los carnés de vacunación, que hoy incluyen la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) -causante de la mayoría de los cánceres de cuello de útero- y la de la hepatitis B, enfermedad asociada al cáncer de hígado. Estas medidas contribuyen a prevenir no solo el cáncer, sino también otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes o los problemas cardiovasculares.