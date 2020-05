Humorista gráfico carlospacense presentó una muestra virtual sobre la pandemia

Se trata del artista Gustavo Gal, quien fue impulsado por el Salón Rizzuto a realizar varios dibujos que ilustren lo vivido en esta cuarentena.

(Villa Carlos Paz) – El Salón Rizzuto viene organizando varias muestras virtuales de los talleres independientes que continúan de manera online. En este marco, el humorista gráfico, Gustavo Gal fue invitado a realizar una muestra con sus dibujos sobre la cuarentena. En total, presentó 15 ilustraciones, para que todos puedan disfrutar desde sus casas.

«El Rizzuto me pidió una serie de dibujos hechos durante la cuarentena. Entonces les pase unos quince y con eso armaron una muestra virtual sobre «Humor en Casa». La muestra la hice con la temática del Coronavirus y la cuarentena», expresó Gustavo a Centediario. Y detalló: «Los humoristas gráficos estamos un poco acostumbrados a trabajar con la actualidad; uno se ve obligado en analizar esa realidad y hacerla en humor».

«Esos 15 dibujos salieron en el lapso de una semana aproximadamente. La inspiración viene de lo que uno ve y escucha, es interesante el trabajo del humorista porque te obliga a pensar la realidad pero desde un lado amable, porque le tiene que producir cierta gracia al que lo recibe, sino no cumple su efecto. Es una forma de hacer catarsis calculo», expresó.

A su vez, a fines del año pasado, Gustavo comenzó un taller en el Salón Rizzzuto. En este sentido, comentó: «Esto es independiente de los talleres que están suspendidos, porque los alumnos que tengo habían empezado en noviembre, diciembre, no hubo mucha actividad en el verano y justo después nos agarró esto, así que no tuvimos mucho avance en el taller. Esperando que arranquen los talleres, porque no doy clases virtuales pero sí algún asesoramiento cuando me lo piden, cuando me mandan algunos dibujos».

Por último, se refirió a sus trabajos actuales, «por lo pronto estoy preparando un libro de humor, llamado «Algo en tu mente», que va a editar una editorial inglesa para publicar vía venta en Amazon. Es una editorial fundada por un argentino que hace varios años se fue a vivir a Gales. Ya lo tengo casi todo listo al libro, así que estoy trabajando mucho en eso. También terminé de ilustrar un libro del doctor Gustavo Díaz, el diabetólogo de Carlos Paz, un libro de divulgación científica».