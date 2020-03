Impidieron el ingreso de automovilistas que llegaban a la ciudad para efectuar sus compras

Fue en uno de los controles que se realiza en los accesos a Carlos Paz. Fueron varios los vehículos que debieron regresar por el mismo camino que llegaron

(Villa Carlos Paz) – Tras el decreto establecido por el presidente de la Nación que impone la cuarentena social obligatoria, el municipio junto a distintas fuerzas realizan controles en los accesos de la ciudad, con el objetivo de hacer cumplir la normativa y garantizar las excepciones que tiene la medida.

En ese marco, el pasado 24 de marzo en el control que se encuentra ubicado en barrio Sol y Río, en el sur de la ciudad, se negó el ingreso de más de 20 automovilistas que pretendían hacer compras. Cabe consignar que muchos de los vecinos de localidades aledañas, se aprovisionan regularmente en los supermercados de Villa Carlos Paz.

Ante la justificación que dieron, y que no satisfizo a los controles, se les solicitó que regresarán, ya que no está permitido el acceso a nadie que no resida en Carlos Paz.