Independiente de Playas de Oro y el duro momento que atraviesa por la situación que se vive por la pandemia

La dirigencia del equipo carlospacense mantiene cierta incertidumbre de saber si la actividad retornará este año y bajo qué protocolos. La situación económica también apremia a la institución de barrio Playas de Oro.

Así luce hoy la cancha del club Independiente de Playas de Oro

(Villa Carlos Paz) – Algunas actividades deportivas de manera individual ya cuentan con la autorización y el permiso del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para practicar, otras aún están a la espera para saber qué va a pasar y si finalmente este año tendrán la posibilidad de practicar dicha actividad.

El fútbol, es una disciplina que congrega a varios jóvenes en distintos clubes de la ciudad y de la provincia. Uno de ellos es el club Independiente de barrio Playas de Oro siendo esta su única disciplina y desde el inicio de la cuarentena tiene sus puertas cerradas para dicha práctica.

“El club está como hace más de 110 días, a puertas cerradas no tenemos ningún tipo de actividad porque no contamos aun con autorizaciones para que podamos abrir la puertas y trabajar con los chicos”, expreso el Víctor Invernizzi, vicepresidente de la institución.

Independiente participa de los torneos que organiza la Liga Cordobesa de Fútbol y tampoco la entidad madre tienen novedades. “Desde la Liga Cordobesa de Fútbol bajaron un informe en donde hasta tanto no se autorice el ingreso de público a los encuentros es muy difícil que retornemos, al menos a lo que es el torneo porque si no sería como crucificar a los clubes porque no hay manera de sostenerlos económicamente. Hay varios costos como árbitros, médicos y todo lo que conlleva abrir una cancha los fines de semana”, dijo.

Víctor Invernizzi, vicepresidente club Independiente de Playas de Oro

Y continuó, “en lo inmediato desde Liga Cordobesa no hablan de un retorno, es un futuro incierto, tampoco se ha dado una fecha estimativa como para arrancar”.

A diferencia de algunos clubes que si lo están haciendo, el club Independiente no está cobrando cuota social por lo que la situación es más compleja aun teniendo en cuenta los compromisos asumidos, “nosotros no estamos cobrando, cero ingreso es el que tiene el club por lo tanto las arcas están vacías y se hace muy difícil poder cumplir con el costo fijo que tenemos”.

En tanto, continúan a la espera de la ayuda prometida por el gobierno provincial. “No hay novedades de ese subsidio, se ha presentado la documentación solicitada pero no hay novedad con respecto a esa ayuda para el club Independiente”.