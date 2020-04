Indignación de propietarios y empleados de una fábrica de alfajores al descubrir que se vendía lo que ellos habían donado

Lo descubrieron a través de publicaciones en las redes sociales. Estaban ofreciendo los productos que regalaron a distintos merenderos

Publicación que se hizo de la venta de alfajores

(Villa Carlos Paz) – El 15 de abril la fábrica de alfajores Puerto Dulce donó la producción a los merenderos de la ciudad, con la intención de colaborar y aportar un granito de arena en el marco de la complicada situación que está dejando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en materia económica. A los dos días, se encontraron con la peor publicación en las redes sociales, cuando descubrieron que esos mismos alfajores se estaban vendiendo.

“Donamos toda nuestra producción de alfajores a distintos merenderos de la ciudad y nos encontramos con este tipo de publicaciones. Gente que se aprovechó de la situación y está vendiendo los alfajores que donamos con todo el amor y la caridad del mundo, para ayudar a los más indefensos de la sociedad: nuestros queridos niños. Nunca quise hacer propaganda de la donación, porque fue realmente de corazón, pero sí me interesa que se conozcan los nombres de las personas que dejaron sin los recursos a los más necesitados”, publicó en su perfil de Facebook Erica Bohnhoff, propietaria de la fabrica Puerto Dulce.

Por otra parte, Gustavo Córdoba, trabajador de la fábrica, también expresó la indignación que le provocó encontrarse con esta situación: “A raíz de lo que estamos pasando, decidimos donar toda la producción de alfajores que teníamos a merenderos y comedores, muchos me enviaron videos de los chicos agradeciendo y debo decir que es una alegría muy grande, es muy lindo y reconfortante eso que te hacen sentir los chicos”

Y sigue: “Pero mirando Facebook, vi que los mismos alfajores que donamos se están vendiendo. Hay gente que la está pasando mal y no quiero agarrarme con la persona que los vende, porque a lo mejor a esa persona se los dieron para que los venda y no sabe de dónde vienen. Antes de hacer la publicación trate de comunicarme con una de esas personas y no me respondió, sabe que esa mercadería era para chicos que realmente la necesitan y que a lo mejor la están pasando mal. Me da mucha bronca que pase esto”.