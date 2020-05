Inseguridad: Una familia vivió el cuarto robo y ya no saben más qué hacer para que no suceda

Se llevaron herramientas por un valor de casi cien mil pesos. Piden a los vecinos que si tienen conocimiento de que se ofrecen en grupos de ventas por redes sociales, que se contacten. Indicaron también que los robos en el sector no dejan de suceder.

La Quinta Cuarta es uno de los barrios más castigados por la inseguridad

(Villa Carlos Paz) – La Quinta Cuarta Sección no deja de ser noticia, ya que la inseguridad sigue siendo una problemática que sufren los vecinos. Elisa Carrión-Narváez, es una de las damnificadas y contó a Centediario que esta mañana cuando su marido llegó a la casa en construcción que está ubicada en ese barrio, se encontró con que habían forzado una bodega donde se encontraban todas las herramientas.

“Es la cuarta vez que ingresan a robar en la obra en construcción, por diferentes motivos tuvimos que pararla y esto es terrible para nosotros teniendo en cuenta la situación que vivimos. Hicimos las denuncias correspondientes pero nunca recuperamos nada. No es que dejamos las herramientas por cualquier lado, sino que lo hacemos en una bodega, que con el tiempo fuimos mejorando su seguridad, pero esta vez se nota que estuvieron más tiempo forzando y se llevaron todo. Calculamos que se robaron entre todo, cerca de cien mil pesos”, señaló la vecina.

Y destacó que es una zona donde “roban muchísimo, a los vecinos ya les robaron a varios. Esto lo publique por Facebook en grupo de ventas y me escribieron varias personas que viven cerca y me dijeron que escucharon una camioneta con un motor viejo, y que creen saber quiénes son, porque no sería la primera vez que lo hacen. Esta mañana cerca de las seis robaron una moto Honda Wabe de una casa y hubo varios hechos de inseguridad”.

“Queremos mudarnos allí lo antes posibles, pero esto no nos deja avanzar. Pudimos arrancar ahora que tenemos permiso, pero apenas lo hicimos nos roban todas las herramientas. Ahora estamos viendo en pedir un crédito para poder comprar algunas de ellas, ya que no tenemos dinero. Nosotros alquilamos, se nos vence el contrato y es un costo muy alto renovar, sobre todo en esta situación que vivimos, pero esto no nos ayuda”, comentó.

Por último, pidió que si “alguien logra ver que se ofrecen herramientas en las redes sociales, que se contacten con nosotros a nuestro teléfono que es 351-2041754”.