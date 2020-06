IPAD realiza una campaña de recaudación con el fin de comprar ponchitos para los perros comunitarios

Ya lograron comprar cerca de 40, pero faltan cerca de 30. Los interesados pueden hacer sus donaciones a una cuenta específica de la organización.

(Villa Carlos Paz) – Frente al invierno, la Institución Protectora de Animales Desamparados (IPAD) lleva adelante la “Campaña del Ponchito”, con la intención de recaudar dinero y poder abrigar a los perros comunitarios. Según contaron desde la organización, ya concretaron una primera tanda.

“Hace muchos años que venimos poniendo los ponchitos en invierno y las identificaciones, que son las chapitas con el nombre y el número de emergencia. No lo hacemos generalmente con los perros de los barrios, principalmente se los colocamos a los que están en el centro, en la Terminal, en el sector de las denominadas Choperas, de la costa y los que están en el Hospital, entre otros”, indicó la proteccionista y presidenta de IPAD, Lorena Calderón.

Y siguió: “Este año venimos flojitos de números, por eso le solicitamos a la gente, que ya conoce el trabajo que hacemos, colaboración y les pedimos que nos depositen en la cuenta. Cada vez que recaudamos, ponemos a donde va a ir dirigido ese dinero particularmente, tratamos de respetar el deseo de la gente y porqué depositan. Cuando tenemos la posibilidad de bancar económicamente nosotras las campañas u otras necesidades, lo hacemos solas y no recurrimos a la gente, cuando no llegamos hacemos las campañas, pero tratamos de no pedir”.

Señaló que ya concretaron una primera tanda de compra de ponchitos. “Compramos 40, y la semana pasada salieron compañeras con colaboradores a colocárselos, así que ya van a empezar a verlos con sus ponchitos. Tenemos cerca de 70 comunitarios, y algunos que hay en barrios y la gente nos llama para que los tengamos en cuenta”.

Con respecto a las identificaciones que les colocan a los callejeros, dijo: “Hicimos las sublimadas, pero no quedaron ninguna, así que tenemos que hacerlas nuevamente, pero seguramente volveremos a las grabadas que son las que más les dura. Por el costo de las mismas, las vamos a colocar en los próximos meses, pero deben estar colocadas para diciembre”.

Los interesados en hacer donaciones de dinero, deberán ingresar a este link de Mercado Pago para poder depositar: http://mpago.la/2DKNeVD