IPAD solicita colaboración para ayudar a los animales que sufrieron los incendios

Se unieron con veterinarios independientes que van a los lugares afectados por los incendios a curar a los animales. Están pidiendo varios medicamentos y alimentos.

(Villa Carlos Paz) – Como en los anteriores incendios, la protectora local IPAD realiza una campaña para ayudar a los animales afectados por los incendios en las localidades de Punilla. En esta oportunidad hay veterinarios independientes que van a los lugares a curar a los animales y las donaciones son para ese servicio. Piden diversos medicamentos necesarios para heridas de quemaduras y alimentos para los animales.

Lorena Calderón, integrante de IPAD, expresó a Centediario: «Ya hemos pedido que corten los alambres, los humanos saben por dónde tienen que ir, los animales no. Pensar en la desesperación que pueden pasar los animales, al escapar y no saber por dónde ir nos destroza». Y detalló: «Estamos pidiendo muchos remedios, recordando el tamaño que tienen los animales. Sobre todo el platsul que calma el dolor, gasas especiales para quemadura, dexametasona, antibióticos, agua oxigenada, solución fisiológica, pervinox. Todo lo que puedan ayudar es mucho».



A su vez, comentó: «Este lunes pedimos ayuda al mediodía y a las 3 de la tarde la gente había respondido de una manera increíble, mucho que las anteriores veces. También estamos buscando alimentos, ya que se quedaron sin pasto para comer. Sabemos que para los animales no hay nada de gratuito, por eso estamos con las ONG y la población respondiendo de la manera que podemos. Está mañana salen chico a entregar lo que recibimos».



Los interesados en colaborar pueden acercar las donaciones a Ferretería Avenida Maipú 70, Colchones Oniros Av Libertad 19 y Gral Paz, Colchones Estar Bien Av San Martín 1556 casi Gutemberg. O depositar dinero por Mercadopago, con este link de Mercado Pago: http://mpago.la/1Gvdgun .



Lista completa de los que necesitan :Sueros de solución fisiológica, ringer lactato, guantes de látex, agua mineral, desinfectantes, lodo povidona/clorhexidina, vendas y gasas, cremas para quemaduras o vaselina, caniles o jaulas para retener los animales silvestres, insumos farmacológicos, corticoides( prednisolona/ dexametasona), Diazepam.Antibióticos (enrofloxacina, penicilina, oxitetraciclina,etc., Euthanyle, tramadol, meloxicam, colirios sin corticoides(flurbiprofeno,etc), complejo vitamínico (grupo B total).