Italia: Tiene 103 años y venció al Coronavirus

(Italia) – Ana Zanussi tiene 103 años y en contra de todos los pronósticos, logró vencer al coronavirus. Es de la región de Piamonte, en el norte de Italia.

Según aseguró Carla Marchese, médica del hospital local: “Estuvo una semana en la cama. La hidratamos, porque no estaba comiendo, y luego pensamos que no se recuperaría, porque siempre tenía sueño y no reaccionaba. Y un día volvió a abrir los ojos y comenzó a hacer otra vez lo que solía hacer antes. Se despertó y volvió a comer”.

Según la anciana “sólo su fe fue capaz de darle fuerza para superar al virus. Coraje, fuerza y fe”, repite esta mujer que cuando nadie lo imaginaba, volvió a leer, mirar televisión, hablar y rezar. “Ver un resultado positivo fue muy gratificante, no solo para mí, sino para todas las personas que trabajaron muy duro aquí, sin descanso”, agregó la doctora

“Lo primero que quiere hacer cuando se reabran las puertas de la residencia es dar un agradable paseo”, narraron los médicos que aún no pueden creer el logro de la anciana.

