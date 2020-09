Jazmín Aragón entrena con la selección Argentina de natación adaptada

La representante local está en Buenos Aires en donde participa de los entrenamientos del seleccionado argentino de natación adaptada.

(Villa Carlos Paz) – Desde hace algunas semanas la nadadora local Jazmín Aragón se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), entrenando con la selección Argentina de Natación Adaptada representando a FADESIR

La deportista local con reconocimiento a nivel provincial y nacional integra el equipo junto a Daniel Giménez (Chaco) Amilcar Guerra (Buenos Aires) y Sergio Zayas (Santa Fe), siendo su entrenador Juan Manuel Zacconi.

Al respecto, Jazmín contó: “Feliz de poder contarles que ya estoy entrenando en la pileta del CENARD”. Y agregó: “Soy la «cordobesa» en la selección nacional de natación adaptada representando a Fadesir. Me encuentro cumpliendo con los lineamientos técnicos del profesor Juan Manuel Zucconi”, manifestó la nadadora local

Los entrenamientos que realiza la joven carlospacense, “son de lunes a viernes matutinos y vespertinos en pileta y le sumamos ejercicios específicos de fortalecimiento muscular en el gimnasio con trabajos aeróbicos los sábados”.

Finalmente expresó: “Mi agradecimiento a todos los que de alguna u otra manera me acompañan en éste camino del alto rendimiento, apoyándome en un nuevo desafío que tengo por delante y que me he propuesto disfrutar».