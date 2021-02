José Luis Espert y Javier Milei en Carlos Paz trabajando su candidatura a diputados nacionales

El ex candidato a presidente llegó a la villa serrana a comunicar su mensaje en el marco a la candidatura como Diputado por la Provincia de Buenos Aires. Mientras que el economista Javier Milei es pre candidato por la ciudad de Buenos Aires.

(Villa Carlos Paz) – Este viernes, el ex candidato a presidente, José Luis Espert llegó a Carlos Paz, acompañado por el economista Javier Milei. Juntos difunden el mensaje que defienden desde el partido libertario. Espert se presentará como candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires y Milei como candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires; sumado al acompañamiento en el proyecto de Luis Rosales, ex candidato a vicepresidente.

En su primer día de visita, José Luis Espert, expresó: «Estamos visitando la Villa, para hablar con vecinos y amigos que nos han acompañado durante el año 2019, conversar de la esperanza que queremos darle a los argentinos, a los jóvenes para que no se vayan. Creo que hay esperanza, hay que salirse de la falsa grieta, nosotros somos la esperanza, porque somos laburantes que hemos decidido hacer una pausa a nuestra actividad laboral para aportar ideas concretas de como cambiar la Argentina para bien».

Respecto a su visión sobre el sector local, tras un reunión con hoteleros y comerciantes, comentó: «En particular la actividad hotelera esta muy golpeada por la cuarentena, si bien este fin de semana, según me dicen, Carlos Paz estará bien de ocupación, en general es un sector muy golpeado». Y ratificó: «Nuestro gran mensaje es a los jóvenes, que no se vayan, cuando nosotros entremos al congreso con Javier Milei y Rosales les vamos a dar una esperanza a ellos; también les queremos dar una esperanza a la clase media laburante, vamos a luchar por ello, porque son la sangre de Argentina».

En ese sentido, el economista detalló: «Tenemos que achicar el tamaño del Estado para bajar impuestos, no hay derecho a la cantidad de impuestos que paga la gente al trabajo, debemos tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco. Tenemos que poner a la economía a competir con el mundo, no hay progreso sin comercio».

Haciendo referencia al proyecto del partido libertario, Espert expresó: «Javier Milei es pre candidato a diputado nacional por CABA, yo por la Provincia de Buenos Aires y estamos viendo si Luis Rosales va como legislador por CABA o candidato por Mendoza. El proyecto es darle una esperanza a los argentinos, la esperanza somos nosotros, no es la clase política que se escuda detrás de la falsa grieta.»

Este sábado, Espert y Milei continuarán su visita por Carlos Paz, teniendo una reunión con artistas y a las 12 del mediodía recorriendo la costanera, con la posibilidad de dialogar con los vecinos.