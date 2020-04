Joven carlospacense denunció en sus redes sociales mala atención médica ante síntomas febriles

Lo denunció en sus redes sociales, con un «hilo de twitter», contando desde el comienzo de los sintomas, su paso por el hospital y hasta el ultimo diagnóstico, donde se resuelve que no era COVID-19.

(Villa Carlos Paz) – En los últimos días se dieron a conocer casos de pacientes febriles, que no tuvieron la atención correcta en diversos puntos del pais, en el marco de la pandemia del COVID-19, hasta el caso mas preocupante ocurrido en Villa Giardino.

En este contexto, una joven carlospacense, denunció en su red social Twitter, un mal diagnostico y por consecuencia, atención, del equipo de salud local y de las lineas telefónicas, tras presentar síntomas febriles. Con el miedo que esto significa de tener COVID-19, situación que finalmente no ocurrió.

La joven se llama Julieta Juliano, y en su hilo de twitter comenzó a contar: «Estar enfermo de otra cosa que da fiebre en época de Covid-19. El jueves pasado amanecí con fiebre. No bajaba por lo cual decidimos llamar al número que indican en la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Pensamos que era imposible que sea Covid 19». Y relató su experiencia en el Hospital Municipal: «Me atienden de mala gana en el hospital de Carlos Paz porque tengo obra social. Le dije que yo avise cuando llame que tenía obra social y me dijeron que viniera acá igual».

«Me ve una medica que me dice que parece una gripe normal y me manda a casa diciendo que solo tome paracetamol. Me dice que por las dudas no me va a medicar con nada más. Me dice que si aumenta la fiebre o continúa en 3 días o aparecen/empeoran otros síntomas vuelva a consultar a mi obra social. Ya en ese momento tenía tos y dolor de garganta (se lo conte a la médica también)», continuó.

Juliana tuiteó que luego de esta atención en el Hospital la fiebre subió, entonces decidió llamar a su obras social, donde le indican que podía ser Covid-19 y que se comunicara al Ministerio de Salud provincial. «Llamo me dicen que no califico de Covid. Que me vea la obra social. Todos se pateaban la pelota. Los días de espera y mandarme a casa solo con paracetamol parece que no fue buena idea».

Finalmente un médico de una clínica privada le dice que necesitaba antibitióticos, «por fin me pone una inyección para la fiebre. Por suerte parece ser que no era Covid y por eso reaccioné a los antibioticos». Se trataba de una neumonía bacterial.

Ante todo lo vivido, Julieta comentó: «Nunca me sentí tan mal en mi vida y tan desamparada. Ningún número de los que te dan funcionan. El hospital de Carlos paz no atienden mas febriles y allí esperé en la sala de espera siendo febril y pudiendo contagiar».

«No califico para COVID-19, entiendo, pero diagnosticame y no me mandes a mi casa solo con paracetamol. Haceme una placa, haceme el test, que su negativo me va a permitir tener la atención que merezco. Como no hay un testeo tuve que someterme a 3 días de fiebre que empeoraron el cuadro», agregó. Y cerró: «Nadie se comunicó más conmigo para ver cómo evolucione».