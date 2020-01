La agencia de viajes y el hotel del conflicto con turistas bonaerenses fijaron su posición

El pasado jueves un grupo de turistas de Buenos Aires mostraron sus descontento por un viaje que habían contratado y dijeron sentirse estafados tanto por la empresa como por el hotel donde se alojaron. El dueño de la agencia y el del hotel dieron su punto de vista de lo ocurrido.

(Villa Carlos Paz) – Un grupo de turistas mostraron su descontento ante un viaje que contrataron y el hotel donde paraban. Sin embargo, tanto desde la agencia como desde el hotel aclararon que no fue como ellos lo cuentan y que es la primera vez que tienen inconvenientes con un contingente.

Ariel Porciel, dueño de la empresa AP, en el cual este grupo de personas había contratado los servicios por expresó a Centediario: «Cuando se comunicaron con nuestra agencia, una pasajera dijo que estaba desconforme porque la pileta estaba verde y no le gustaba la habitación que le habían dado. La pileta estaba verde porque como hubo una tormenta tremenda el día anterior, la tenían que limpiar y la habitación se la cambiaron. El hotelero es muy amable, no hemos tenido jamás un problema con ellos. Nosotros jamas le designamos ningún hotel porque nosotros vendemos «Cadena Alvear» que es un grupo de varios hoteles. Llegaron, hicieron las observaciones, para el mediodía limpiaron la pileta y se le cambió la habitación. Desde ese momento no hubo ningún otro llamado a la empresa».

Además otras de las cosas que reclamaba este contingente era la demora del micro que debía salir a las 11 de la mañana y no llegaba. Al respecto, Porciel explicó que la demora «se debió a un desperfecto técnico del micro, que no se pudo solucionar urgente por el tema de las fiestas».

Así mismo aclaro que se ocuparon de que no les faltara nada y que las tres de la tarde llegó otro micro para llevarlos de regreso. «Cuando nosotros nos enteramos de todo esto (por lo del colectivo), llamamos al hotelero quien amablemente nos dijo que le daban el alojamiento, la bebida y la comida incluida. Allí fue que lo trasladaron de hotel para que pudieran quedarse ahí y no en la calle esperando que llegara el colectivo y no le cobraron absolutamente nada. El coche estaba a las 15 para salir a Buenos Aires nuevamente, pero ellos quería que por lo ocurrido le dieramos un día más de gracia», explicó.

«Se dijeron un montón de barbaridades que no nos dejó bien parados ni a nosotros como empresa ni al hotel, no se el por qué, pero bueno nosotros no dejamos en ningún momento de cumplir con nada. Fueron cuatro horas que tuvieron que esperar por la demora del colectivo pero, mientras tanto ellos tuvieron comida, bebida, pileta y alojamiento. El hotel al que fueron trasladados no era de la misma calidad del que habían ido pero era solamente para almorzar y para usar la pileta y esperar el micro, para que no estuvieran en la calle», aclaro Portier.

Por otro lado, el propietario del hotel donde los turistas se alojaron y que decían estaba en mal estado, sucio y que le había dado comida recalentada también expresó que eso no fue de esa manera, que «hace mucho tiempo que trabajan alojando a turistas y que jamás habían tenido un inconveniente. Ellos fueron los que se comportaron de mala manera. Imagínate que querían que le dieramos una noche más de alojamiento por lo ocurrido, o sea tan mal no la habían pasado», dijo Daniel Martínez de la cadena de hotel Alvear.

También reflexionó que «esto nos perjudica muchísimo, quien va a querer alojarse en nuestro hotel con todo lo que se dijo, que no es verdad por supuesto».

Otras de las cuestiones que llamaron la atención en su momento y que lleva a pensar que lo de la estafa tiene que ver con esto, es el tema del precio del paquete que es de entre 5000 y 8000 pesos por tres noches, traslado y con pensión completa.

Al respecto Portier dijo: «Yo creo que también nos tenemos que poner en el lugar de lo que pagamos, no quiere decir que porque paguemos poco, nos tienen que atender mal, pero si de repente uno quiere ir a un hotel de dos o tres estrellas no es el paquete que nosotros estamos ofreciendo, eso lo podes ver en el precio».

«Nosotros siempre aclaramos si el hotel es turista, de una estrella o de dos estrellas, pero siempre lo aclaramos. En esta oportunidad era de una estrella y media, y se les dijo a los pasajeros al momento de comprar el paquete», concluyó.