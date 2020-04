La Asociación Hotelera Gastronómica de Carlos Paz preocupada por la situación económica que afronta

Leonardo González, presidente de ASHOGA, expresó que es alarmante para los empresarios la subsistencia en los próximos meses, en el marco de la pandemia de COVID-19.

(Villa Carlos Paz) – La economía de los carlospacenses se ve altamente afectada por la pandemia del COVID-19, ya que uno de los principales rubros es el turismo. En este sentido, la Asociación Hotelera Gastronómica de Carlos Paz se mantiene en alerta por la situación económica. Así lo expresó su presidente, Leonardo González.

«Desde hace 30 días estamos enviado notas a todas las empresas que brindan servicios, a Epec, a Carlos Paz Gas, empresas de cable, a la Municipalidad, al Concejo. Le hemos pedido la posibilidad de reducir el pago se las facturas a lo mínimo«, comentó González.

Y detalló: «Cablevisión no dió opciones, es la baja o pagar toda la factura. La Cooperativa Integral respondió que se va a adecuar con lo que dicte la Nación. De EPEC no recibimos nada formal, la empresa no nos manifestó nada, ni un recibido. Cómo mínimo pedimos una reducción de los impuestos, o una simple respuesta que estén analizando nuestra propuesta, pero no hubo nada».

A su vez, opinó: «Nosotros nos estamos comiendo nuestros propios negocios, vamos camino a fundirnos y junto con nosotros la gente que tratamos de sostener a cualquier precio. El único que puede modificar el asunto es el Gobierno Nacional».

Por último, disparó: «Cómo mínimo pensamos que de acá a seis meses podremos tener novedades de trabajo, el año para mi está perdido. La única realidad que los únicos que estamos metiendo las manos en los bolsillos somos nosotros y no hablo solamente de hoteleros y gastronómicos, hablo de todos los comerciantes que hoy tienen cerrado su negocio«.