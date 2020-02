La banca de “Carlos Paz Somos Todos” considera oportunista la medida del municipio de congelar los sueldos

Lo planteó el edil Jorge Lassaga, quien declaró que en este punto se debe trabajar desde la raíz, modificando la ordenanza. En el 2019 él presentó un proyecto para reducir un 20 por ciento los sueldos

(Villa Carlos Paz) – Desde el bloque Carlos Paz Somos Todos, el concejal Jorge Lassaga emitió un despacho en minoría del proyecto de ordenanza presentado en agosto del 2019, cuyo objetivo es reducir los haberes mensuales de los concejales.

“En agosto del 2019 interpretando un requerimiento de la sociedad, presentamos un proyecto para modificar la ordenanza 4908 que fija el enganche que tiene la planta política con respecto al personal municipal. En aquel entonces pedimos bajar la dieta de los concejales un 20 por ciento. Ingresó pero no se trató en Comisión por mucho tiempo. Hoy se tratará un despacho por minoría, que me acompaña también el concejal Daniel Rivetti, como lo hizo la otra vez”, destacó el concejal de «Carlos Paz Somos Todos» Jorge Lassaga.

Al proyecto inicial “agregamos el congelamiento de los aumentos, haciéndonos eco de lo que envió el Ejecutivo, que trata de congelar los salarios de la planta política pero con una cierta picardía, ya que primero nos aumentamos un 26 por ciento los sueldos de agosto hasta ahora, y una vez aumentado, plantean el congelamiento”.

El objetivo de “nuestro proyecto apunta a bajar el costo de la política en Carlos Paz, que entendemos son desproporcionados en relación a los empleados municipales, que son los que tenemos más cerca y en relación a los vecinos de la ciudad. El sueldo bruto de un concejal es de 215 mil pesos y el del Intendente 270 mil”.

“Esto lo venimos trabajando y lamentablemente no conseguimos el acompañamiento de otros concejales, pero vamos a ser perseverantes con lo que decimos y debemos dar un mensaje claro a la sociedad, y no solo debemos pedirles esfuerzo, sino dar el ejemplo y la planta política debe iniciar ese esfuerzo. Y esto no significa congelar, eso es cambiar para que nada cambie, el esfuerzo está en bajarnos la dieta como corresponde”.

Opinó sobre el proyecto de la edil de la UCR Natalia Lenci y dijo: “Avanza un poco más, porque por lo menos dice que nos saquemos el monto, lo que no entiendo son los artículos 1 y 2 , que es el tema de bajar los suelos, ya que eso lo debió plantearlo en la Tarifaria”.

Cuando presentó su propuesta, mencionó que en “algún momento lo tildaron de demagogo, pero esto es una convicción. En cambio el Estado municipal es oportunista con su proyecto, porque quiere mandar un mensaje a la sociedad de un esfuerzo que no es tal, primero nos aumentamos y luego nos congelamos los sueldos, eso es oportunismo”.