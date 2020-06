La caratula por la muerte de una joven atropellada por un remisero en San Nicolás cambió a homicidio y lesiones culposas

Con la modificación el acusado podrá ser beneficiado por una pena mucho menor. El mismo se encuentra detenido en Bouwer en un profundo estado de depresión y con tratamiento psiquiátrico

(Villa Carlos Paz) – En una fatídica madrugada de septiembre del 2019, el remisero Daniel Eugenio Rodríguez Yalis de 46 años de edad, conducía un Chevrolet Classic por la colectora de la autopista Córdoba- Carlos Paz, cuando a la altura de San Nicolás (Villa Mariano Moreno), embistió a cuatro jóvenes.

En aquel momento y según lo describe el expediente de la causa “atropelló frontalmente a Sofia Alejandra Diaz, Jonathan Gabriel Lotto, Yamila Abigail Osses y Franco Pereyra , quienes se conducían caminando por la banquina en sentido de circulación contraria este a oeste y sin frenar el rodado embistió primeramente a Sofía y Jonathan, quienes cayeron con todo su cuerpo en el capot del rodado impactando sus cabezas en el parabrisas del mismo y luego a Yamila y Franco, dándose raudamente a la fuga sin socorrer a los transeúntes. Con motivo de ello y a raíz del fuerte impacto Sofía falleció horas después en el hospital Domingo Funes”.

Cabe recordar que a dos meses del hecho, el fiscal de Instrucción del Segundo Turno de Villa Carlos Paz Ricardo Mazzuchi, dictó la prisión preventiva del remisero, bajo la calificación legal de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves con dolo eventual. Sin embargo, según informó el abogado defensor del remisero Santiago Acuña, el juez Daniel Strasorier hizo lugar a un cambio de calificación, donde el imputado deberá responder como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas.

“Fui notificado en el día de la fecha por el Juzgado de Control de Carlos Paz, donde el juez Strasorier en una sentencia muy impecable desde lo jurídico, decidió cambiar la calificación legal en la causa, ya que la Fiscalía equivocó la imputación, dado que en un primer momento se habló de un actuar doloso, como que el remisero hubiera querido matar a la víctima, y nada más alejado de la realidad”, informó el abogado defensor Acuña.

Y siguió: “Se trató de un penoso accidente donde él no se pudo representar por la oscuridad de la noche, la forma que venían circulando las víctimas, que lo hacían en contramano. Y así lo entendió el juez, quien cambió la calificación legal a homicidio culposo y lesiones culposas, lo que se traduce en una pena que le podría corresponder a mi defendido, sensiblemente menor a la que le tocaría con la imputación con la que el fiscal Mazzuchi elevó la causa a juicio. Él podría haber enfrentado una condena hasta 35 años y ahora la pena puede ser hasta ocho, y también puede ser de ejecución condicional, lo que beneficiaría al imputado”.

Ante la situación que le tocó vivir, según relató el letrado, su defendido “insiste en el pedido de disculpas a la familia de Sofía Díaz y a los demás participantes del lamentable hecho que se dio en la colectora”.

En relación a la detención, indicó que el juez “ratifica esta situación de prisión preventiva, y lo hace con razón. Nosotros somos la defensa pero entendemos, no son cuestiones que escapan de la lógica y del sentido jurídico. Él no se presentó en tiempo, entonces al haber comparecido días después, hace interpretar que existe un peligro de fuga si lo dejan libre, porque demostró una conducta en el proceso con anterioridad, y él me terminó confesando que fue por miedo que él no se presentó y el primer consejo fue que lo haga”.

Contó que el imputado se encuentra en un estado de “depresión muy profundo, y en esto el fiscal Mazzuchi fue muy rápido y dispuso por pedido de la defensa, un tratamiento psiquiátrico y psicológico, ya que incluso estaba sin alimentarse. Se le suministró antidepresivos para tratar de compensarlo y está siendo tratado por el gabinete de Salud Mental del Servicio Penitenciario, que remite los informes a Fiscalía. De repente lidiar en su conciencia con la muerte de una persona, es muy dura, el está pagando esta circunstancia, pero no de manera desmedida; hay que ver en qué contexto se dio esa muerte y cómo debe identificarse la misma”.