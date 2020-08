La crisis económica derivada de la Pandemia obligó al cierre de Lucky, el clásico bar de San Martín y General Paz

Este domingo debió cerrar definitivamente el bar céntrico Lucky, tras 21 años, no abrirá más.

(Villa Carlos Paz) La crisis económica obligó al cierre de Lucky. El tradicional bar del centro de nuestra ciudad no sobrevivió a la crisis económica y dijo chau.

La crisis económica reinante y la incertidumbre sobre cómo será la temporada, obligaron al cierre definitivo de PYMES, comercios y también es el caso de este clásico y céntrico bar, emplazado en la intersección de General Paz y San Martín, que llevaba dos décadas ininterrumpidas de servicio, pero que no escapo a la situación y se vio obligado abandonar la vida comercial.

Este bar llevaba 21 años de vida y se convirtió en el paso obligado de los vecinos de nuestra ciudad y turistas, diez familias dependían económicamente de este comercio, que estiró la inevitable decisión, hasta que finalmente debieron despedirse.

Lucas Zurro

Lucas Zurro, uno de los propietarios de la empresa, indicó a Centediario: “Estamos llevando máquinas y muebles, hoy terminamos de mudarnos y entregamos el local. El negocio nació en diciembre de 1999 y hoy decidimos cerrar porque es inviable la situación y no podíamos seguir así. Esto escapa a la incertidumbre de especular con que tuviéramos temporada o no y que, si ésta fuera buena, iba a resultar muy difícil recuperarnos de este golpe. Todo venía bastante complicado, arrastrábamos una crisis de varios años y ahora, con la Pandemia, se agravó todo y no veíamos una salida positiva de todo esto. Fueron muchos meses cerrados, manteniendo todos los gastos y facturación en cero”

La recesión económica que atraviesa el país, no escapa a pequeños y grandes comerciantes de Carlos Paz, que en muchos casos debieron echar llave y decir adiós, los coletazos de esta crisis, lamentablemente, indican que no serán los últimos en poner el cartelito de cerrado.