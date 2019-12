La escritora Alba Ruiz fue la ganadora del concurso “Fondo Editorial 2020”

El género elegido para este año fue la poesía. El premio será la edición de su primer libro.

(Villa Carlos Paz) – Tras una elección complicada, según indicó el jurado, se eligió a la ganadora de la edición 2020 del “Fondo Editorial”, organizado por el municipio. La elegida, Alba Ruiz, quien uso el seudónimo de Ana Rafe, tendrá como premio, la impresión de su primer libro.

La elección fue “algo muy interesante porque hubo trabajos muy buenos, tuvimos un debate con el jurado que fue muy interesante porque se ponen en juego miradas sobre la poesía, los gustos, la técnica y nos hizo sentir muy bien tener varios trabajos que entraban dentro de la categoría. Es un trabajo excelente, refleja el sentir de este momento, con un toque femenino particular y que a la vez va haciendo su relación con lo natural, el espacio y es muy fácil de leer”, expresó la profesora Valeria Flesia, una de las jurados.

En este marco, la escritora señaló que su inspiración está basada un poco en todo. “Los que escribimos poesías estamos pendientes siempre, aunque los focos principales suelen ser la naturaleza, los sentimientos, el amor, es una poesía contemporánea, ya que no escribimos como se leía antes. Digamos que tengo varias líneas para hacerlo; los escritores siempre estamos buscando algo que trasmitir”.

“Siempre me gustó la escritura en todos los géneros, pero lo que más me gusta es la poesía. Vengo siempre acopiando material, vivo en Carlos Paz y los que somos escritores siempre estamos pendientes de este premio, que no deja de ser una linda oportunidad. Tengo varias antologías, carpetas, pero este será mi primer libro”, terminó diciendo.