La familia taxista lanzó una campaña a beneficio de una de sus integrantes para conseguir una prótesis que ella necesita

Solicitan pollos para luego asarlos, venderlos y que les quede dinero para poder ayudar a Gisel Tempo, quien necesita urgente la operación

(Villa Carlos Paz) – Gisel Tempo tiene 34 años y es trabajadora del volante de nuestra ciudad, tuvo un accidente domiciliario y necesita de manera urgente operarse y colocarse una prótesis (dos placas de titanio de 20 mm). La cirugía estaba prevista para este viernes en el sanatorio Tránsito Cáceres de Allende, pero tuvo que suspenderla porque no logró comprar la prótesis que tienen un costo de 40 mil pesos.

Sus amigos taxistas decidieron ayudarla y emprendieron una campaña solidaria, cuyo objetivo es juntar pollos, asarlos y venderlos el 26 de julio y así ayudar a que la joven pueda someterse a la cirugía.

“Quise conseguir las prótesis por el lado del Ministerio de Salud, pero salió que tenía una obra social, que no sabía, sin embargo me pueden conseguir las prótesis en un mes y medio y no me sirve porque más se demora la operación, y según el doctor no me sirve, por eso estaba prevista para este viernes 24, pero lo pasamos para el siguiente. Sufrí una fractura del maxilar derecho, lo que permite abrir y cerrar la boca”, contó Gisel.

Para colaborar comunicarse al teléfono 3541 56-4361 o al 3541-581482