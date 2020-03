La marcha por Andrea Castana se suspendió por el Coronavirus

Familiares y amigos de la joven no saben cuando podrán concretar ese reclamo por justicia. La convocatoria estaba prevista para este domingo.

(Villa Carlos Paz) – En el marco de las acciones para el esclarecimiento del femicidio de Andrea Castana y tras cumplirse 5 años de que la justicia no encontró al culpable, este domingo 15 estaba prevista una movilización para reclamar por respuestas, pero fue suspendida hasta nuevo aviso.

Nadia Corzo, una de las mejores amigas de Andrea y promotora de las marchas, contó que tras conocer el decreto emitido por el municipio sobre la suspensión de todo tipo de actos o eventos que aglutinen a cantidades de personas ante la posible propagación del Coronavirus, se comunicaron con gente del gobierno y les recomendaron la suspensión.

Por el momento no se puede reprogramar la fecha. Se irá viendo con el paso del tiempo como se desarrolla el proceso de esta pandemia del COVID-19 y hasta cuando regirán las medidas previstas por los gobiernos. Sin embargo, y a pesar de que por esta eventualidad no se puede llevar a cabo la movilización, no debemos olvidarnos de Andrea y de este grito de justicia que ya lleva cinco largos años de agonía.