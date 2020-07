La Organización Mundial de la Salud no descarta la transmisión del virus en el aire a una distancia superior a los 2 metros

De esta forma responde a un grupo de 239 científicos que pidió se estudien mejor las hipótesis de transmisión del coronavirus ya que considera insuficientes los estándares de distanciamiento social recomendados por la OMS.

(Suiza) – La Organización Mundial de la Salud (OMS) revisó sus criterios sobre las vías de transmisión del nuevo coronavirus y admitió que, a pesar de que no existen pruebas científicas sólidas, los contagios podrían producirse por el aire a una distancia superior a los dos metros.

El asunto fue expuesto este miércoles en una rueda de prensa por la coordinadora del departamento de Prevención de Infecciones de la OMS, Benedetta Allegranzi.

«Sobre la posible ruta de transmisión aérea hay nuevas evidencias, pero no definitivas, y esa posibilidad se ve especialmente en condiciones muy específicas, como lugares con mucha gente y poco ventiladas», dijo Allegranzi.

La experta respondió así a la carta publicada el lunes en el diario The New York Times por 239 científicos que pidieron a la OMS que tome más en serio la hipótesis sobre una transmisión aérea del coronavirus y subrayaron que los estándares de distancia social recomendados eran insuficientes.

La experta agregó que la OMS sigue recomendando evitar reuniones en lugares cerrados o participar en actos con un gran número de gente, además del mantenimiento de adecuadas condiciones de ventilación, el distanciamiento social y el uso de mascarillas cuando éste último sea difícil.