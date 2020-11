Las consecuencias no deseadas por el aislamiento derivado de la pandemia, cerró sus puertas Super Show Deportes

Esta semana bajó sus persianas Súper Show Deportes, otro negocio de empresarios locales que se llevó puesta la Pandemia.

Foto: Facebook Súper Show Deportes

(Villa Carlos Paz) El clásico negocio de venta de indumentaria deportiva que contaba con dos locales, cerró sus puertas después de casi seis décadas de atención.

Casi 60 años, las pasó todas, pero con el Coronavirus no pudo, el tradicional comercio de los Pallaro, que contaba con dos negocios, la casa central en 9 de Julio y Alem y su sucursal de Sarmiento 165, no atenderán más, allí funcionará otra empresa del mismo rubro, Rossetti Deportes.

Como tantos otros negocios, no aguantaron meses de poca facturación, mucho personal y una carga impositiva altísima y tuvieron que decir adiós.

Oscar Cámara, uno de sus propietarios, en diálogo con Centediario, indicó: “Esto estaba hablado hace un tiempo, tuvimos algunas ofertas de cadenas deportivas, vino la Pandemia y tuvimos que parar todo, con las flexibilizaciones mejoramos las ventas y retomamos las negociaciones con Rossetti Deportes. Estaban interesados en tomar los dos locales, vendimos el fondo comercio, por lo que la marca Super Show quedará por el momento sin trabajar. Se hacía cada día más complicada la competencia con las grandes cadenas. Sin tener grandes problemas económicos, luego de mucha evaluación, lo consensuamos con toda la familia a esta operación. Por un lado siento tristeza y por el otro estamos conformes, mucha nostalgia por tantos años, en mi caso 35 años.”