Le robaron dos bicicletas que había dejado en la cochera del edificio donde vive

Ocurrió este fin de semana, en un edificio ubicado en Tupungato y Sargento Cabral. La damnificada denuncia que vio sus bicicletas por la noche y al día siguiente no estaban más.

(Villa Carlos Paz) – Este sábado por la mañana una pareja se dió cuenta que le faltaban sus bicicletas. Las tenían guardadas en la cochera del edificio que viven y de un día para otro ya no estaban. Ocurrió en el edificio «San José 4» ubicado en Tupungato esquina Sargento Cabral. Son dos bicicletas, una de marca Cannondale y la otra es una BMX común.

«Estaban las dos bicis en la cochera del edificio donde vivimos. Cerca de las ocho de la noche, cuando guardamos la camioneta, estaban y al otro día, a las 5 de la mañana cuando fuimos a sacar la camioneta, ya no estaban. Calculamos que fue entre las 2 y las 5 de la mañana porque antes hay un guardia y se habría dado cuenta«, explicó Yanina Flandin, damnificada.

Controlaron las cámaras de seguridad pero no vieron nada raro. «Vimos los vídeos, pero se ve oscuro, no se distingue nada, solo vemos el movimiento normal de autos del edificio», comentó Yanina. Esto les genera más intriga ya que no ven nadie externo al edificio forzar la entrada a la cochera.

Cualquier información sobre las bicicletas se puede comunicar al número 351 635-8296 (Yanina).