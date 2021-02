Liberaron al Secretario General del SIPOS tras demorarlo la policía por los incidentes en la Municipalidad

Por su parte, el Municipio adelantó que denunciará a la COOPI por los daños realizados en la manifestación, como una reja, una ventana y vidrios del Palacio 16 de Julio.

(Villa Carlos Paz) – Este viernes por la tarde, la Policia dejó en libertad al Secretario Gremial del SIPOS, Gustavo Valdez, tras demorarlo por la manifestación en la Municipalidad. Valdez estaba involucrado en los daños que se produjeron en el Palacio Municipal. La liberación del dirigente fue acompañada por todos los trabajadores de la Coopi.

Luego de ser liberado, Valdez expresó delante de sus compañeros: «Hoy, intentando expresar la voz de los trabajadores en la asamblea, me dio paso uno de los directores de la empresa, me autorizó a ingresar y mi actitud fue siempre correcta. Hasta que de Seguridad Urbana vinieron a manotearme y cuando me defendí, detrás mío se rompió un vidrio. Hoy me voy de acá por una imputación por daño calificado, un vidrio significa daño calificado; esos son los fiscales que tiene Carlos Paz y ese es el Intendente que tiene Carlos Paz y esa es la democracia que tienen en Carlos Paz. Protestar significa terminar con una imputación penal y ser tratado como un delincuente».

Momento de la liberación del Secretario Gremial

Y agregó: «El Intendente debería estar acá (comisaría), porque quien comete daños calificados a la sociedad, a los trabajadores es él, por el cargo que usurpa, porque no es un Intendente de la democracia, es un autoritario«. Por último, exclamó: «No habrá 26 de febrero, olvídese señor Intendente aunque nos metan presos a todos vamos a luchar.»

Por su parte, desde el Municipio expresaron que harán las denuncias correspondientes por los daños que los manifestantes realizaron en el Palacio Municipal: «Este viernes, un grupo de trabajadores de la Coopi liderado por el secretario general del Sipos Gustavo Valdez, llevó adelante una violenta manifestación frente al Palacio 16 de Julio, provocando destrozos en el mobiliario histórico del Municipio». Y detallaron: «Además de las numerosas bombas de estruendo arrojadas en los Jardines Municipales, los manifestantes arrancaron un portón de reja, una ventana y rompieron vidrios».