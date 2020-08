Llevó la camioneta al mecánico, se la usó y se la devolvió destruida tras chocársela

Se trata de la familia Abratte, del merendero Panza Caliente. El mecánico le uso su camioneta cuando la tenía para arreglar y en un accidente se la destruyó. Ahora piden colaboración en el caso que la camioneta tenga arreglo, ya que es su medio de trasporte para ayudar a la gente del merendero.

(Villa Carlos Paz) – La familia responsable del merendero Panza Caliente está atravesando un difícil momento. Llevaron su camioneta al mecánico y en el momento que la iban a retirar se dieron con la noticia de que su vehículo estaba chocado, totalmente destruido. El joven mecánico usó la camioneta para salir, cuando tenia que arreglarla y tuvo un accidente, colisionando contra un poste.

El vehícuo era el medio de transporte para el trabajo que realiza el matrimonio Abratte (Cristian y Gabriela). La usaban para buscar donaciones y repartir alimentos a todas las personas que asisten en el merendero. Ahora no tienen esa movilidad y no saben si se podrá arreglar o si podrán pagar ese monto de dinero. El culpable del accidente, el mecánico, no les dio una propuesta concreta para hacerse cargo de su accionar.

Cristian, frustrado y preocupado, relató: «El mecánico que nos estaba arreglando la camioneta tomó la decisión de salir con nuestro vehículo y tuvo un accidente, chocó contra un poste. Quedó totalmente destruida la camioneta, todo el frente, se rompieron los radiadores, el chasi, el alma, todo el capo, el parabrisas. El muchacho que nos chocó el vehículo no es solvente, nos dijo que con «changas» iba a ver si lo arreglaba, pero es un daño muy grande, es una camioneta Caravan, modelo 2002, que no se consiguen los repuestos porque es importada».

Y explicó: «Nosotros usábamos la camioneta para llevar mercadería, para buscar donaciones, asistir a gente que no tiene movilidad. Hoy vamos a ver si se puede arreglar, el mecánico está viendo si vale la pena arreglarlo, pero dijo que me podría salir mas caro el arreglo que el costo de la camioneta».

Por su parte, Gabriela expresó: «Un momento muy triste, hace días que no la venimos pasando bien. Decidimos contarlo porque sabemos como es la gente, solidaria, que nos puede ayudar. Nos cuesta lo que este chico nos hizo, su comportamiento, pero sabemos que vamos a salir de esta situación». Y señaló: «Seguimos ayudando, día por medio, cuando nos ingresan alimentos. Seguimos para adelante, eso es lo importante; si bien fue un golpe terrible en lo económico, creo que nos vamos a levantar».

De esta manera, la familia Abratte está buscando formas de juntar dinero, hasta conocer el monto concreto del arreglo de la camioneta o hasta saber si sirve. Este fin de semana, viernes y sábado, venderán pre pizzas caseras y canelones con salsa blanca, los pedidos se reciben hasta el jueves al mediodía. «También tenemos bonos contribución, la gente que pueda colaborar que lo haga como pueda, porque todo suma». Para colaborar comunicarse a los teléfonos: 3541 65-0241 (Cristian) – 3541 31-7045 (Gabriela).