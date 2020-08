Lo amenazaron de muerte y le desvalijaron la casa y el negocio

La ola de inseguridad sigue siendo una constante en barrio Altos del Valle, a los hechos delictivos del fin de semana se suma uno más en donde los ladrones golpearon, ataron y amenazaron de muerte a un comerciante de la zona.

Imágenes a modo de ilustración

(Villa Carlos Paz) – Un vecino y comerciante del barrio Altos del Valle sufrió un violento y feroz asalto el lunes de la semana pasada cuando se disponía a cerrar el negocio, un maxi kiosco, que tiene junto a su vivienda ubicado en la calle principal del barrio al lado del colegio secundario.

A raíz de lo ocurrido, el vecino por precaución y seguridad se fue del lugar, alquiló un departamento para su esposa e hijas después de que recibiera una amenaza de parte de los ladrones.

En primera persona, Martín, dueño del negocio relató: “El lunes pasado como a las 23,45 salgo a cerrar el negocio, acomodar las rejas, las luces del local que hicimos nuevo. Como tiene una pérdida en el recorrido de caños que va por la pared por precaución cerramos la garrafa de la casilla de gas que está en el patio. Cuando hago eso, apareció una persona, me apunta con un arma, me intimida, forcejeamos un poco hasta que apareció otra persona, entre los dos me ataron en el suelo con la muñeca para atrás”.

Una vez que los ladrones redujeron al hombre que en ese momento se encontraba sólo en la casa, “ingresaron a los dormitorios revolvieron todas las casa de punta a punta y habré estado 30 minutos y después me arrastraron hasta la habitación de mi hija. Ahí me tienen otros 30 minutos más y buscaban dinero, pedían por mas dinero pero no había más. Creo que habrá pasado una hora y cuarto aproximadamente hasta que se fueron. Se llevaron todo, electrodomésticos, ropa, mercadería del negocio, garrafas. Se fueron y me dejaron atado, tardé como 15 minutos más para soltarme, la casa estaba abierta, un desastre”.

Un dato que no es menor es que, al parecer, los ladrones habrían llegado al lugar con un dato. “En el transcurso del robo buscaban mas dinero y como a la quinta vez hablando entre ellos uno le dijo a otro, ‘esta hija de puta nos paso mal el dato’. No les vi la cara porque me taparon el rostro, calculo que deben haber tenido unos 30 años, la otra persona no habló nunca por eso no la vi”, contó Martín.

El damnificado realizó la denuncia correspondiente y cerca de 17 efectivos policiales estuvieron en su casa abocados a la investigación. A una semana del hecho nada se sabe de los malhechores y menos aun de lo sustraído.