Los tapabocas como una salida laboral para empresas textiles

En el marco de la obligatoriedad del uso de tapabocas, varios emprendedores de Carlos Paz se volcaron a la producción y venta de tapabocas. Centediario se comunicó con algunos de ellos y comentaron la demanda que tienen de estos accesorios de bioseguridad.

(Villa Carlos Paz) – La producción de tapabocas es una nueva salida laboral para muchas empresas textiles y emprendedores. Esta semana Carlos Paz se sumó a las localidades que exigen el uso obligatorio de este accesorio y la demanda aumentó. En este sentido, Centediario se comunicó con carlospacenses que volcaron su trabajo a la producción de tapabocas, para conocer el funcionamiento de este rubro.



Modelos de la empresa MC Textil VCP

Claudia Martinez, de la empresa MC Textil VCP, explicó: «Esto nos ha desbordado, no esperábamos tanta magnitud, tanto los sublimados y los descartables. Me llaman de otras localidades. Nos piden no menos de 15 mil barbijos por semana». Y agregó: «Me comuniqué con varios talleres de Córdoba y están todos colapsados, algunos no pudieron tomar algunos trabajos».





Modelos de la empresa «Génesis uno»

Por otro lado, Sebastian Carlotto, de la empresa «Génesis uno», comentó: «Yo hacía estampados de remeras, relacionado con la identidad de las empresa. Con esto de la necesidad de barbijos surgió la posibilidad de hacerlo porque tengo todas las herramientas. Hice un par de modelo que sirvieron y empecé a fabricar».

Respecto a la demanda, destacó: «No se esperaba esta demanda de tapabocas, en mi caso hago tapabocas personalizados, para los trabajadores que están habilitados para atender, ademas de hacer estampados de otro tipo graciosos o algunos simples».





Modelos de la empresa Ranwey

A su vez, otro emprendedor, Matias Sanchez, de la empresa Ranwey, opinó: «Cuando vimos que la cuerentena se extendía pensamos en cómo seguir. En nuestra fábrica haciamos sublimados, diseños, venta online. Así que tuvimos la idea de hacer los tapabocas de microfibra y doble capa, con el objetivo de no quitarle los barbijos quirúrgicos a las personas que lo necesitan. Como es algo que lo tendremos que usar todo el año, buscamos que sea un accesorio de moda personalizado, con el diseño que cada uno quiera».