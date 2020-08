Luis Castana: Cuando la desesperación, la disconformidad y la decepción tienen un límite

Hoy, a más de cinco años de la trágica pérdida de su hija, el padre de Andrea Castana dijo basta; basta a los tiempos, basta al fiscal, basta a los promesas sin cumplir, basta al abogado de la familia, dijo basta y pidió ser escuchado para que se haga justicia por su hija a quien mataron y nadie sabe aun quien lo hizo.

(Villa Carlos Paz) – Este martes 25 de agosto, no fue un martes más para Luis Castana, hoy despertó (si es que pudo dormir sabiendo lo que estaba por hacer), tomó algunos elementos que buscó con anterioridad, le pidió a algunos allegados que lo acompañen y se fue a la fiscalía 2 a pedir una respuesta que hace tiempo no le dan.

Luego de cinco años, Castana dijo basta; basta al tiempo que se están tomando para averiguar qué pasó con su hija en el Cerro de la Cruz. Decidió hacerlo de una manera que demostró que su paciencia llegó al límite, bastó escucharlo hablar para darse cuenta de su desesperación y de su decepción a quienes están trabajando en la investigación. Dijo basta al abogado Nayi, dijo basta al Fiscal Mazzuchi, hasta dijo basta a la secretaria de la fiscalía.

«Me están chamuyando desde el principio, yo siento que me están mintiendo, entonces esta es la única manera, porque cada vez que hago ruido, se mueven todos, se mueve Nayi, se mueve la policía. Porque si me quedó sentado en casa no hay nada, la secretaria del fiscal, con autito cero, está piola en su casa y yo estoy acá colgado. No se nada, nadie sabe nada, ellos tienen todo y siempre me dicen, no te preocupes que hay algo, pero no me dicen nada, siguen callados», expresó ante los medios Luis.

Entonces al escucharlo comienzan a hacer ruidos muchas cosas, como le hacen a él. ¿Qué está pasando? ¿Porqué pasaron tantos años y, si bien ellos dicen que avanza la causa, aún no hay nada? ¿Qué es eso que le dicen al padre que hay, pero en fin no muestran nada?

Luis mostró su hartazgo de esperar, de esperar por algo que no llega, y lo demostró amenazando terminar con su propia vida, una vida que está llena de preguntas sin respuestas, de «mentiras y de chamuyos». Pero no solo Luis lo demostró, porque hubo gente que lo acompañó en este pedido de ser escuchado, las amigas de Andrea, el tío y seguramente desde sus casas, muchos vecinos que hoy leyeron lo que hizo este hombre que dijo BASTA.

Él dice que tiene que hacer ruido para que lo escuchen, pero ¿realmente habrá sido así? ¿Habrá hecho ruido en ese fiscal que desde hace cinco años no le da una respuesta concreta a este padre que está desesperado por conocer qué pasó con su hija? ¿Habrá hecho ruido para que por fin le digan esta hipótesis que están manejando?

Cabe destacar que desde que se subió a la escalera con una soga en su cuello amenazando con matarse y con cortarse las venas con un cuchillo, pasaron un par de horas hasta que lo atendieron, hasta que llegó el fiscal y lo atendió en la calle, escuchando su petitorio. ¿Y?… ahí quedó todo, hizo ruido, salieron los que tenían que salir, llegaron quienes tenían que llegar, quizás por haber sido avisados por alguien que estaba pasando algo que podía convertirse en un escándalo y que, obvio, a ellos no le conviene.

¿Y?… que pasará, tendrá que volver a hacer ruido este padre para que le den una respuesta de qué pasó con su hija, quien la mató, quien se la arrebató? ¿O este ruido habrá alcanzado para que por fin se conozca que pasó con Andrea Castana en el Cerro de la Cruz?

El hecho de la mañana de este martes fue seguido con mucha atención en el Ministerio Público Fiscal y, fundamentalmente por los fiscales adjuntos a cargo de la Fiscalía General, José Gómez Demmel y Héctor David. Recuerdan los memoriosos que en su momento, por las fuertes críticas hacia la inacción de Ricardo Mazzuchi, una integrante de ese cuerpo, Alejandra Hillman, hoy jubilada, fue asignada para reforzar la investigación, al parecer sin sustanciales avances en la causa.