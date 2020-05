Madre indignada con una clínica por el destrato que recibió y el cobro de protección que usó la médica activando protocolo de seguridad

La mujer concurrió a llevar a su niña a la pediatría. Cuando se anunció y dijo que era de Icho Cruz, la situación cambió para los integrantes de la clínica, que tomaron otras medidas para atenderlas.

(Villa Carlos Paz) – Semanas atrás la localidad de Icho Cruz estuvo en la mira, ya que integrantes de una familia fueron diagnosticados con COVID-19. En aquel entonces se hicieron cerca de 600 hisopados en la zona, ya que algunos de ellos había estado en contacto estrecho con otras personas del lugar. En ese marco, el COE Regional tomó ciertas medidas vinculadas a la prevención para que el virus no se propague.

La historia que sigue a continuación está vinculada a las consecuencias que generó esa situación y las repercusiones que tuvo y sigue teniendo. Y es que una mujer vecina de Icho Cruz, el pasado viernes 22 de mayo, llevó a su hija a una pediatra del Sanatorio Privado San Patricio y allí vivió un momento que lo caratuló como discriminatorio y por ese motivo decidió hacerlo público.

A través de su cuenta de Facebook, Cintia López manifestó la indignación que le provocó el trato que le dieron en la clínica y la actitud que tuvieron de cobrarle por el uso de elementos de protección adicional que uso la médica para la consulta, justificando que residen en la localidad de Icho Cruz.

“Indignadísima con esta clínica porque llevé a mi nena a la pediatra doctora Rosales y cuando llegué me anuncié por el portero eléctrico que está en la puerta, me preguntaron de dónde era, cuando le dije a la secretaria que era de Icho Cruz me dijo que no iba a poder entrar por un protocolo de seguridad de la clínica, porque ya había varias personas adentro (pensando que cuando salieran los que estaban me iban a hacer pasar). Esperé afuera a que me tocara mi turno, estuvimos media hora esperando, entraba y salía gente y nosotras con mi nena heladas afuera porque hacía frío. Al rato me vuelvo a anunciar por el portero y la secretaria me dijo que espere en una puerta que está al costado de la clínica, discriminándonos totalmente, haciéndome sentir como si fuéramos bichos raros”, relató la mujer.

Y siguió: “Cuando nos llamó la doctora, estaba toda tapada como si fuese a entrar a quirófano, que a lo mejor está bien por su seguridad, pero después veo que fue solo con nosotras esa seguridad (peor fue mi angustia más discriminada me sentía). Después de que revisara a mi hija, me hizo firmar la planilla y que le pagara a ella porque las secretarias no querían que fuera a la Mesa de Entrada. Me cobraron 500 pesos; 200 del coseguro, que está bien porque siempre fue así, y 300 pesos por la higiene de la doctora y del protocolo de seguridad de la clínica que tuvieron que activar porque soy de Icho Cruz. La verdad que es un choreo lo que me hicieron, más que enojada estoy indignada con la clínica”.