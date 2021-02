Malestar de vecinos de Estancia Vieja por un desarmadero ilegal y la pasividad de las autoridades

El mismo está ubicado a metros del Indio Bamba, uno de los atractivos turísticos que tiene la comuna. Los vecinos cuentan que primero comenzó con dos o tres autos y a medida que fue pasando el tiempo, hasta utilizó otros terrenos de alrededor para poner los cacharros.

(Estancia Vieja) – Vecinos de Estancia Vieja, se quejan desde hace tiempo por un desarmadero ilegal ubicado en calle Urquiza, a metros del Indio Bamba, uno de los atractivos que tiene la comuna. Se trata de un un hombre que compra autos en desuso que acumula en su terreno y que a medida que fue creciendo fue ocupando además, las veredas y hasta las calles por donde pasan otros vehículos.

Uno de los vecinos, en diálogo con Centediario, contó: «Este desarmadero dificulta mucho la urbanización del barrio, hay un montón de terrenos en venta, pero al ver esto la gente no quiere venir. Han venido de la Provincia, de Policía Ambiental, pero sacan fotos y el desarmadero sigue estando. No se qué pasa, pero hace años que está, cada vez crece más y es mayor la cantidad de autos que va teniendo. Da un aspecto feísimo, autos desarmados en la vereda, motores desarmados, contaminación de cubiertas llenas de líquidos, baterías».

Además agregó, que «muchos vecinos ya lo han denunciado» y que en alguna oportunidad intentaron hablar con el dueño del lugar sugiriéndole que limpiara y acomodara un poco pero » dijo que no nos metiéramos, que era su casa, su vida».





«Yo no entiendo que pasa con las autoridades, han venido funcionarios a constatar, Policía Ambiental acompañados de la Policía local, sacan fotos, chequean el lugar, pero no pasa más que eso. Toda la logística del operativo la hacen de manera fenomenal, pero queda todo estancado, cada vez hay más vehículos. Ya empezó a poner autos en la calle, en la vía pública, prácticamente no hay lugar para pasar con los vehículos», siguió quejándose el vecino.

En cuánto a lo que él pretende con todo esto, contó: «Yo no soy partícipe de que lo saquen al hombre del lugar, porque es su casa, pero pido que a lo sumo limpien el lugar, que hagan desmalezamiento, que todo sea un poco más limpio, que dé otro aspecto porque es una zona en pleno crecimiento, vienen los turistas y esto le da feo aspecto».

Finalmente explicó: «No entiendo donde está la traba, en una oportunidad me dijeron que había desarrollado un recurso de amparo en el que decía que él mantenía a su familia y vivía de eso. Por está razón estimo que no le pueden hacer nada y yo opino que está bien, que si es su fuente de trabajo, puede vivir de la venta de repuestos, pero lo que yo pido es que sea limpio, ordenado. Yo hace seis, siete años que estoy acá y él ya lo tenía al desarmadero, pero no de la magnitud que lo tiene ahora, tenía unos cuatro o cinco vehículos, que disimulaba bastante. Pero ahora tiene 70/80 vehículos y toda la mugre del desarmadero, aceites, tiene una Ford Ranchera vieja con la caja de carga llena de basura».

Este medio intentó tener la opinión de las autoridades de la comuna quienes respondieron que por el momento no podía dar información al respecto.