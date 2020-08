Marcos Vera, el carlospacense que festejó los 25 años de La Luciérnaga

La Fundación La Luciérnaga cumplió sus primeros 25 años de vida, Marcos Vera es un carlospacense que participa activamente de las múltiples actividades que diariamente se desarrollan en este espacio de contención.

(Villa Carlos Paz) – “Era muy moquero cuando era chico, un día un loco amigo me llevó a “La Luci” y empecé a descubrir un mundo nuevo, comencé a vender la revista y eso me cambió la vida, antes de la Pandemia, no veía las horas que pase el colectivo para poder ir y desayunar todos juntos y después salir a ganarme el pan. La pasé feo muchas veces, pero desde que soy parte de esta organización todo cambió para siempre. Hoy soy un tipo grande y trato de inculcarle a los más chicos todas las cosas que te da el trabajo y que no sigan por el mal camino”. Asegura el vendedor ambulante de las revistas, que reside en Villa Carlos Paz.

La Luciérnaga se hizo conocida por la edición y comercialización urbana de un material gráfico, pero esta fundación con sede en Vélez Sarsfield 1189, del barrio capitalino de Nueva Córdoba, cuenta con dictado de cursos, talleres como panadería, peluquería y cocina, se mantiene activo un ropero comunitario y está provisto de un cuerpo de profesionales que va desde Psicólogos, hasta dentistas y abogados, en épocas de Pandemia mutó de comedor a centro de entrega de módulos alimenticios, donados por voluntarios anónimos.

El Psicólogo Social, Héctor Suárez, en diálogo con Centediario, indicó: “Esto comenzó en el año 95, cuando un grupo de limpiavidrios reclutados por Oscar Arias, ponen en marcha este proyecto, a partir de allí trabajamos en el desarrollo de un dispositivo de contención psicosocial y laboral para jóvenes vulnerables, el cual dio como resultados, una realidad conformada por un cuerpo de profesionales asistiendo permanentemente a quien lo necesite, un comedor para desayuno y almuerzo, una escuela de oficios que cuenta con peluquería, cocina y panadería. Tenemos resultados impresionantes con estadísticas que van desde 6.000.000 de revistas vendidas, 5.000 jóvenes que fueron insertados en el programa y si contamos con tres personas más en cada grupo familiar, nos da como resultado más de 20.000 personas que cambiaron su forma de vida gracias a este dispositivo. La llamamos Luciérnaga porque creemos que si una sola se enciende no llama la atención, pero si se encienden todas juntas, se vuelven un fenómeno colectivo, como el trabajo que realizamos nosotros, creemos que cada uno de los chicos tiene su luz propia, pero cobran fuerza cuando todas juntas se encienden”