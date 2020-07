Más de 1500 mascotas fueron vacunadas en la primera semana de la campaña

La misma continuará hasta agosto y se realiza en los distintos barrios de la ciudad

(Villa Carlos Paz) – Desde hace algunos años, el municipio viene realizando la campaña de vacunación antirrábica en los distintos barrios de la ciudad de manera gratuita de 11 a 14 hs.

“Es muy buena la afluencia de vecinos que llevan a sus perros y gatos. Se vacunan a animales de raza también y es totalmente gratuita la colocación para todas aquellas personas que tengan mascotas y vivan dentro del ejido municipal”, señaló la doctora Sofía Cagnone, el área de Salud.

En este marco, desde el municipio destacaron que con la vacunación que se desarrolló “este viernes en barrio Sol y Río, ya son más de 1500 los perros y gatos vacunados durante la primera semana de la Campaña de Vacunación Antirrábica que se lleva adelante y que continuará hasta agosto”.

Requisitos para la vacunación: Los perros y gatos deben ser mayores a 3 meses; los perros deberán ir con collar y correa (no se vacunarán si están sueltos); gatos en bolsos, mochilas, transportadoras (no se vacunan si están sueltos); no se vacunan hembras preñadas; no se vacunan animales enfermos; se suspende por mal clima y se reprograma. Se recuerda que el uso de tapabocas para todas las personas es obligatorio.

Cronograma

LUNES 6/07: Fantasio –Espacio Verde Frente al Vado

MARTES 7/07: El Canal – Centro Vecinal – Juncal y Cuba

MIERCOLES 8/07: Costa Azul Sur – Plaza Fidias

LUNES 13/07: Sol y Lago – Azopardo y Lincoln.

MARTES 14/07: La Cuesta – Plaza de los Bomberos Gabriela Mistral.

MIERCOLES 15/07: La Cuesta Plaza Barrial-Chaco (Santa fe y Rosario)

VIERNES 17/07: Manantiales –Centro Vecinal – Guaymallen 60 LUNES 20/07: Malvinas Centro Vecinal – Rawson y Las Malvinas.

MARTES 21/07: General Belgrano –Plaza Barrial –J. Newbery y J. Ingeniero

MIERCOLES 22/07: Los Algarrobos –Rotonda – Perón esq. Torricelli.

JUEVES 23/07: Altos de San Pedro –Centro Vecinal – Rio Negro.

VIERNES 24/07: Miguel Muñoz A – Plaza Barrial – Av. La Plata.

LUNES 27/07: Miguel Muñoz “B” Hospital Gumersindo Sayago – Estacionamiento calle Brasil

MARTES 28/07: Los Inquilinos – Plaza Barrial – Maradona y Leloir.

MIERCOLES 29/07: Villa del Río -Plaza Ayacucho e India

JUEVES 30/07: Playas de Oro –Plaza Barrial –Belgrado.

VIERNES 31/07: Villa Independencia –Centro Vecinal –Las Verbenas y las Violetas

LUNES 03/08: Solares de las Ensenadas –Plaza Uspallata

MARTES 04/08: La Quinta I – Centro Vecinal – La paz y Mar Chiquita.

MIERCOLES 5/08: La Quinta IV- centro Vecinal – Los Plátanos y Timbo.

JUEVES 06/08: La Quinta- Plaza Barrial- Al. Magno y Los Sauces.

VIERNES 07/08: La Quinta – Donizzetti y Euclides.

LUNES 10/07: Costa Azul Norte – Caniles Municipales

MARTES 11/07: Carlos Paz Sierras- Roma y Congreso.

MIERCOLES 12/08: Altos del Valle – escuela secundaria

JUEVES 13/08: Centro Viejo – 9 de Julio y Curuzú Cutiá

VIERNES 14/08: Villa del Lago- Caps Villa del Lago MARTES 18/08: Jardines Municipales- Liniers 50.