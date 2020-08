Matías Lembo, el carlospacense obligado a padecer el aislamiento bajo condiciones precarias en Cruz del Eje

Viajó a La Rioja a trabajar, tenía sus permisos correspondientes, le hicieron un testeo y dio negativo, aun así, lo enviaron a hacer la Cuarentena en un hotel del Cruz del Eje, donde las condiciones no eran las adecuadas. Ahora está en Córdoba completando su aislamiento.

Matías Lembo

(Carlos Paz) – Matías Lembo viajó a La Rioja a realizar una serie de trabajos y a su regreso, las autoridades del COE lo aislaron en el ingreso a nuestra provincia sin motivos concretos, lo derivaron a Cruz del Eje, donde el hotel tenía condiciones de precariedad, luego de quejas en redes sociales lo derivaron a Córdoba.

Este carlospacense es propietario de una empresa de matafuegos, se trasladó a La Rioja para realizar una serie de labores para Gendarmería y Vialidad Nacional, al regresar a la Provincia de Córdoba, lo detuvieron, le realizaron un control rápido de detección de Covid 19 que dio negativo, le retuvieron la documentación y no le recibieron el permiso emitido por el Ministerio de Salud, que lo habilita para la libre circulación en territorio nacional y los trasladaron a la localidad de Cruz del Eje.

El lugar de residencia provisorio no cumplía con ningún protocolo y estaba en visible estado de abandono, no fueron atendidos por el propietario del hotel, no recibieron respuestas del COE y luego de insistir, el Intendente local constató las condiciones del lugar. Más tarde los reubicaron en el Hotel Howard Jonhson de Córdoba.

En diálogo con Centediario, Lembo indicó: “Viajé a la Rioja a hacer unos trabajos para Gendarmería y Vialidad Nacional. El domingo quisimos ingresar a la Provincia de Córdoba y las autoridades me detuvieron. Me brindaron un formulario que debía llenar con la declaración jurada. En ningún momento me pidieron el permiso correspondiente que tengo como actividad esencial, me retuvieron el Documento Nacional de Identidad, me hicieron un test rápido, que dio negativo.

Me enviaron a un hotel en Cruz del Eje, que no cumplía con medidas sanitarias y de protocolo correspondiente. Pedí hablar con el propietario y me derivaron con el abogado del lugar, que me amenazó con imponer el artículo 205. Luego de algunas publicaciones que realicé en mis redes sociales, di con el Intendente y pudimos gestionar el traslado a Córdoba Capital, alojándonos en el Howard Jonhson. Intentamos hablar con alguna autoridad de COE, hasta que dimos con Sonia Nievas, que muy resumidamente nos dijo que: “No éramos actividad esencial, porque había otras empresas que realizaban el mismo trabajo”. Todavía me queda una semana, donde voy a cumplir al pie de la letra todo lo que se me pida, pero sólo exijo condiciones dignas, para estar el tiempo que sea necesario”.