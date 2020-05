Monotributistas se movilizarán en caravana por las calles de la ciudad reclamando por su delicada situación

La iniciativa surgió de un grupo de trabajadores de esta condición, ya que se sienten olvidados y poco beneficiados por el Estado

(Villa Carlos Paz) – Este sábado 30 de mayo a las 16 hs, los monotributistas de nuestra ciudad decidieron movilizarse en automóviles por las calles de la ciudad, con el objetivo de visibilizar la difícil situación que les toca vivir en el marco de la cuarentena. La convocatoria se realizará en la esquina de la colectora de Avenida San Martín y Gobernador Roca, en barrio Santa Rita.

La idea surgió a partir de “una charla virtual que tuvimos algunos monotributistas, planteando la movilización de los médicos y de lo olvidados que estamos, como la baja asistencia crediticia bajo cero que tanto promociona pero que no alcanza a todos. Hay un sector en el medio que está totalmente desatendido y que tiene facturas que pagar, siguen llegando los servicios, obligaciones laborales que pagar como los empleados, cargas sociales, y no pudieron vender, más allá de que se dio la apertura de comercios, la gente no compra”, contó Dario Tebay, uno de los organizadores de la caravana.

Pensaron en convocarse en “un lugar neutral, que no es tan comercial y no es alejado tampoco de los comercios. La idea de la caravana es que sepan que existimos, que tenemos necesidades y que estamos olvidados. Será dentro de las normas porque cada uno irá en su auto, con barbijo y haremos un recorrido por las principales calles de la ciudad”.

“A raíz de la charla que tuvimos nos dimos cuenta que la problemática es de todos, desde el que tiene categoría más baja hasta el de la más alta. Esto surgió a nivel local, pero sabemos que está teniendo repercusión a nivel regional y provincial, y sería ideal que se extienda a nivel nacional, ya que somos uno de los sectores más productivos que tiene el país, más allá de las empresas que dan trabajo”, concluyó.