Mujeres de la Alianza CAPAZ, cuestionan a Natalia Lenci por su oportunismo y «borocotización» de la política

En un comunicado firmado por mujeres que conforman el espacio político CAPAZ, dejan ver su malestar y descontento con lo que hasta ahora viene desarrollando la edila en la banca del Concejo de Representantes.

(Villa Carlos Paz) – Las mujeres que conforman el Frente CAPAZ, alianza política que se creó para las pasadas elecciones a intendente que llevó como candidato a Carlos Felpeto y como concejales que hoy ejercen como Natalia Lenci y Gustavo Molina, están disconformes y han manifestado su enojo además de calificar como una maniobra política y deshonesta la votación que realizaron los concejales, haciendo hincapié en el oficialismo de Carlos Paz Unido en donde el pasado 30 de Julio fuese elegida la Concejal Natalia Lenci como representante de la primera minoría, que legal y políticamente, indican, corresponde al Frente CAPAZ y en donde a Lenci se la nombró como vicepresidenta desconociendo una nota presentada a los distintos bloques que integran el Concejo de Representantes donde CAPAZ proponiendo al concejal Gustavo Molina para ese cargo, tal como lo indica la Carta Orgánica Municipal.

Esto motivó que un grupo de mujeres de dicho espacio emitiera un comunicado señalando que; “Esta vez decidimos hablar las MUJERES, mujeres de familia, mujeres que trabajamos a diario para el crecimiento de nuestra Ciudad, amas de casas, comerciantes, docentes, emprendedoras, profesionales, preocupadas por la ciudad que tenemos y viene en decadencia año tras año”, comienzan diciendo.

Natalia Lenci, concejal de la UCR

Y agregan, el FRENTE CAPAZ es la PRIMERA FUERZA POLíTICA de OPOSICIÓN, reconocida legalmente por la representación de los votos obtenidos en la elección a Intendente, Concejales y Tribunos. Todas nosotras, quienes trabajamos incansablemente caminando y llevando las propuestas del estilo de ciudad pujante y exitosa que queremos que vuelva a ser Villa Carlos Paz y por supuesto, para respaldar su candidatura y la de los demás concejales. Tristemente, a menos de dos meses de haber asumido el cargo, la concejal Natalia Lenci tomo decisiones inconsultas, donde propuso y ocupó cargos públicos con AMIGOS Y ALLEGADOS ajenos al Frente CAPAZ, en organismos dispuestos por CARTA ORGÁNICA que deben ser representados por la primera minoría. Prosiguiendo hasta el presente con LA MISMA CONDUCTA, A TRAVÉS DE SU VOTO, PUES FAVORECE -con el mismo- a Carlos Paz Unido y de esta manera no cumple con el rol que le corresponde: SER OPOSICIÓN”, detallan.

Buenas Relaciones: La concejal cuestionada y el Intendente Daniel Gómez Gesteira

Y hacen saber sobre que, “la nombrada concejal ha manifestado en varias oportunidades la ruptura de dicho espacio, o el desconocimiento del Frente que le brindó la oportunidad de representar otra vez mediante una BANCA a los vecinos. Es por ello que ANTE TANTA DECEPCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO A LA VERDAD nos vemos obligadas hacer este comunicado para la sociedad en general, con el siguiente mensaje: “ Que no es la clase de políticos que nuestro espacio pretende para el bien y progreso de nuestra ciudad, ni tampoco como ejemplo para nuestra juventud. La BOROCOTIZACIÒN de la política NO ES EL CAMINO CONCEJAL NATALIA LENCI.” NO NOS SENTIMOS REPRESENTADAS NI RESPETADAS, menciona parte del comunicado que lleva las firmas de las que conforman dicha coalición.